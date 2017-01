Evangélikus lelkész lopta el a zombori gyerekek karácsonyi ajándékait

A Magyar Nemzet a szerb Vecernje novostira hivatkozva azt írja, letartóztattak egy 51 éves férfit (V.B.), akit ajándék zsákmányolással gyanúsítanak.

A vád szerint V.B. azokat a csomagokat lopta el zombori gyerekektől, amit ők német társaiktól kaptak. Gondosan kicsomagolta őket, majd a papírokat és dobozokat a Bácskai-Nagy-csatorna partján lévő illegális szeméttelepen hagyta.

A rendőrség szerint V.B. egy pontosan nem megjelölt felekezet igehirdetője, az újság pedig azt is tudni véli, hogy az evangélikus egyházhoz tartozik.

A lelkésznél házkutatást tartottak, és tobb egyéb humanitárius csomag is előkerült, sőt állítólag annyira sok ajándékot halmozott fel, hogy vitt belőle a templomba is, mert már nem volt hova pakolnia. V.B.-t vizsgálati fogságba helyezték. (Magyar Nemzet via novosti.rs)