Hölgyeim, melegítsék be alaposan a jobbra húzó ujjukat: Kerékgyártó Gábor regisztrált a Tinderen!

Olvasott egy "aranyos cikket" a Tinderről, ezért decemberben regisztrált a világban inkább alkalmi kapcsolatok létesítésére, Magyarországon viszont társkeresőként is használt alkalmazásra a Fidelitas volt budapesti elnöke, a Fidesz XI. kerületi önkormányzati képviselője, Kerékgyártó Gábor.

Kerékgyártó le se tagadhatná, hogy politikus, annyira profi az önbrandelésben. Bemutatkozása végén sajátosan újraértelmezett hashtagekben foglalta össze a lényeget:

#Állatokat imádom🐱🐶



#Sportolni szeretek💪⚽



#Család fontos👪



#Kirándulni jó🚴



#A jó étvágy öröm🍝🍷



#A jó zene megmozgat🎶



#A kapcsolat akkor jó, ha tartós💑



Ha ennyi nem volna elég, van részletesebb vallomás is, amiből kiderül, hogy Kerékgyártó egy pörgős ember, aki a sok szereplés és szervezés közben is szeret elvonulni. Intelligens és érzelmes, nyigott és jókedvű, csibész és céltudatos, és, ha eddig bárkinek kétségei lettek volna ebben, magabiztos is. (Via Blikk)