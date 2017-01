Itt a szuperhideg, figyeljünk oda nagyon az utcán élő emberekre

Szibériai eredetű űrhideg érte el Magyarországot, a hétvégén - 24 fokkal is riogatnak az előrejelzések.

Ilyen szélsőséges időjárási körülmények között különösen fontos, hogy senki ne maradjon védtelenül az utcákon, ezért hatóságok és a szakértők is azt kéri, hogy aki utcán fekvő, ülő hajléktalant lát, főleg nem betakarva, azonnal értesítse a Menhely Alapítvány diszpécser-szolgálatát.

Budapesten a +36 1 338 41 86 telefonszámon,

országszerte pedig több regionális központban is várják a hívásokat. Ha pedig úgy látjuk, hogy egészségügyi vészhelyzet van, akkor a 112-es segélykérő telefonszámot hívjuk.

A hétvégén Budapesten éjszakai segítő akciót szervez a Budapest Bike Bike Maffia csapata is, esténként takarókat fognak osztani, illetve forró italt és élelmiszert is visznek majd a fővárosban élő hajléktalanoknak. Ehhez várják a felajánlásokat és a segítő kezeket is, további részletek a Facebook-oldalukon.