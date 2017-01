Kétségbeesésükben hősugárzókat visznek be a szülők a fagyos kispesti általános iskolába

Nagyon szép iskola a Wekerle-telepen található Erkel Ferenc, cserébe nagyon hideg, ezen a télen legalábbis. X., akinek odajárnak a lányai, azzal jelentkezett ugyanis nálunk, hogy december óta nem működik rendesen a fűtés:



Már két alkalommal kellett elhoznunk a gyerekeket, mert az osztályban 14°C volt. Szünet után már egyáltalán nem volt fűtés. Most valamit javítgattak, így a tegnapi napot teljesen felöltözve töltötték kb. 19°C-ban. Az alagsorban lévő tornateremben és öltözőben teljesen hidegek a radiátorok. A KLIK annyit mondott telefonban, hogy elavult a rendszer, tavaszig nem lehet kijavítani.

X. azonban még erre is rá tudott pakolni egy lapáttal:

Az egyik anyuka hősugárzót vitt be ma reggel. Az ötlet onnan származott, hogy a KLIK nagyteljesítményű hőlégfúvókat ígért hétfő reggelre. 1 db konnektor van a teremben és nem merik bekapcsolni, mivel az elektromos hálózat nagyon elavult. Kérdem én..akkor mi lesz?

Sikerült elérnem egy Névtelen Iskolaközeli Forrást, aki megerősítette, hogy az egész fűtési rendszer rossz a suliban. De annyira, hogy rendesen megjavítani állítólag nem lehet, csak tavasszal, a fűtési szezon után, amikor ki fogják cserélni az egész rendszert. Forrásunk szerint az nem igaz, hogy a KLIK ne csinálna semmit, mert az embereik állandóan ott vannak és igyekeznek legalább időlegesen beindítani a fűtést egyes termekben legalább, de azokban is csak alkalmanként sikerül.

De ez sem elég mindig, így január másodikán, amikor teljesen leállt a kazán, haza kellett küldeniük délelőtt a gyerekeket.

Kérdésünkre megerősítették, hogy egyes szülők már ott tartanak, hogy elektromos hűsugárzót visznek be, hogy ne fagyjon meg a gyerek. De ezzel több baj is van. Tűzvédelmi okokból eleve nem szabad ilyesmit hosszabbítóba dugni, csak közvetlenül a fali hálózatba, az iskola pedig eleve abszurdnak és veszélyesnek találná a sufnimegoldást. Különös tekintettel arra, hogy az épület elektromos hálózata is veszélyes mértékben elaggott.

A helyzet, mint megtudtuk, tényleg az alagsorban a legdurvább, így ha hétfőn megérkezik a négy a KILIK-es hőlégfúvó, ott fogják bevetni azokat. Persze ha nem ég ki a hálózat miattuk, de ez csak akkor fog kiderülni,. Bíznak azért benne, mert az alagsorban állítólag más elektromos hálózat van, mint a fenti öreg, veszélyes.