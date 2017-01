A jövő hét második feléig tart az extrém hideg

Vasárnapra illetve hétfőre hűlt mélypontjára a hőmérséklet Magyarországon, keddtől nagyon lassú enyhülésre lehet számítani, de csak a következő hét második felétől vonul el az extrém hideg.

Hétfőre virradó éjszaka az ország keleti részein hóesésre is lehet számítani, de a Dunántúlon is inkább borult lesz az ég, valószínűleg nem lesz olyan tiszta napsütés, mint ami a hétvégét jellemezte a farkasordító hideg mellett. Csak az ország középső része lesz mentes a nagyobb széllökésektől és hófúvásoktól.

Győr-Moson-Sopronban a hófúvás miatt másodfokú figyelmeztetést adtak ki, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Zala megyékben elsőfokú figyelmeztetés van érvényben emiatt, mert a viharos szél könnyen hótorlaszokat is emelhet.

Hétfőn továbbra is marad a fagyos hideg: -15 és -8 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, de Nógrádban vagy a Duna-Tisza közén -22-ig is süllyedhet a higanyszál. Napközben a Dunántúlon -4 és -1, keleten -9 és -4 között alakul a hőmérséklet.

Hétfőn Nógrád megyében másodfokú figyelmeztetést adtak ki, és elsőfokú riasztás marad érvényben a hideg miatt Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Tolna megyékben.



Kedden is -16 és -5 között marad a hőmérséklet, és csak lassan vonul el a nagy hideg, mert még szerdán is lesz, ahol -17-et mérnek majd. Csütörtökön lehet majd érzékelni számottevő enyhülést, ónos eső is esik majd a Dunántúlon, -13 körül lesz a legalacsonyabb hőmérséklet, de napközben már visszatérnek a pluszok, és akár 4 fokig is melegedhet a levegő.

Pénteken folytatódik a tendencia; 0 és 5 fok közötti celsiusok is lehetnek már. A havazás is ritulni fog. Azért még jövő hétvégén is jócskán lesznek -10 körüli éjszakai hőmérsékletek, de nappal egyre elviselhetőbb lesz az idő. (met.hu / MTI)