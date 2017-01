Bencsik András szerint terrorizmus az Orbán-interjú átírása

A frissen "Mészáros Lőrinc" birtokába került Echo Tv-n jelentkezett sok évnyi kihagyás után a Sajtóklub című műsor, olyan Fidesz- és közpénzközeli szerzőkkel, mint Bayer Zsolt, Lovas István, Bencsik András és Huth Gergő.

Ebből a műsorból is látszott, hova összpontosul most a figyelem a Fideszben, a műsoridő nagy részét teljesen kitöltötte Vona Gábor gyalázása. Ezzel együtt pár apróbb témára még jutott idő, így beszélgetett a négy szerző a meghekkelt Orbán-interjúról is. Amiről elmondták, hogy szó nincs meghekkelésről, súlyos bűncselekmény történt, sőt Bencsik András Békemenet-alapító, Demokrata-főszerkesztő odáig ment, hogy

ez terrorizmus volt.

Bencsik használta a nehezen értelmezhető "verbális terrorizmus" kifejezést is, máskor pedig terrorbűncselekményről beszélt, ami mellett eltörpülnek a Budaházy György elleni vádak. Aljas, gyáva cselekedetnek nevezte az interjú átírását, és kifejtette, hogy reméli, keményen megbüntetik a tettest.

Hogy mindez miért számítana terrorizmusnak az 1989 előtt is ügyesen helyezkedő újságíró szerint, az nem teljesen volt világos a műsorból, bár Bencsik említett olyasmit, hogy a tettes akár beleírhatott volna diplomáciailag súlyosabb dolgokat is az interjúba.

Kicsit később a Pestisrácok nevű revolverblogot szerkesztő Huth Gergőtől megtudhattuk, hogy ma az a lázadó, a forradalmár a magyar médiában, aki jobber, Vona gyalázása közben pedig elmondta, hogy ő az új Medgyessy Péter. Ez csak azért érdekes, mert Medgyessy volt az, aki meg tudta verni egy választáson Orbán Viktort.

Lovas István beszélt egy kicsit még arról is, hogy felháborítja, hogy az MTI és a közmédia csak olyan hazug forrásokból dolgozik, mint a CNN vagy a Reuters, és nyitniuk kéne más irányokba, például a Russia Today, a Sputnik News, vagy a kínai és az iráni állami média felé.

A Vona-gyalázás közben Bencsik András még elejtette, hogy ahogy Vona Gábor állandóan változtatja politikai nézeteit, ezzel éppen a saját táborával kerül szembe, akiket "egészséges rassizmus" jellemez. Itt sem volt teljesen világos, hogy miről beszél Bencsik, egyenes embereket említett, akikre jellemző egyfajta kirekesztő patriotizmus.