Jelentős tartozásokat felhalmozó vállalkozóval hirdeti a kormány az erősődő Magyarországot

Van ez a hirdetés, Magyarország erősödik, az adókedvezmények nőnek, a kétgyermekeseké pláne. A fotón egy kétgyermekes család, derűsek, ahogy az egy ilyen képen elvárható:

Egy olvasónk azonban felismerte a hirdetésben látható férfit, aki egy vidéki bútorkereskedéssel foglalkozó céget vitt, és nem igazán volt sikertörténet a vállalkozása. Konkrétan 11 végrehajtás van a cégén, az APEH megyei igazgatósága is a tartozás behajtását rendelte el. Az adóhatóság a cégiratok szerint még 2012-ben kezdte követelni a be nem fizetett adót és az időközben jelentősen felduzzad késedelmi kamatot, de vannak végrehajtások 2013-ból és 2014-ből is.

A vállalkozót felhívtuk, megerősítette, hogy ő van a fotókon. Titoktartási nyilatkozatot kellett aláírnia, így részleteket nem árulhatott el, de azt elmondta, hogy jelentkezett a reklámlehetőségre, és őt választották ki.

A képeken - mint mondta - magánemberként szerepel, de valóban bedőlt a korábbi cége, körbetartozások miatt. Megjegyezte, hogy ő nem csaló, tisztességesen igyekezett lezárni cégei ügyeit, ami már 4-5 éve nem működik, azóta másik, családi vállalkozást vezet, azzal minden rendben.

A cégiratok szerint a bútorkereskedésnek 2013-ban még volt 11 milliós bevétele, az üzemi eredménye már ekkor is mínuszos volt. A cég 2015-ös mérlegében bevétel már nincs feltüntetve, ugyanakkor a korábbi 19 milliós tartozás 31 millióra nőtt. Annak nincs nyoma, hogy a céget felszámolták volna.