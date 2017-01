Saját vejét nevezné ki elnöki tanácsadónak Trump

Kormányalakítási forrásokból értesült úgy az NBC, hogy Donald Trump leendő elnök vezető tanácsadója lesz Jared Kushner, aki egyben lányának, Ivanka Trumpnak a férje.

Trump és Kushner tavaly novemberben (AFP PHOTO / MANDEL NGAN)

A házaspárt múlt héten vásárolt meg egy 5,5 millió dolláros házat Washingtonban, ami után már akkor sokan írtak arról, hogy Kushner hivatalos posztot is kaphat a Trump-kormányban. Kushner hangsúlyosabb szerepet töltött be a kampány során is, és nemrég hátrébb lépett a családi ingatlanüzletben is.

A kinevezés ezzel együtt nem feltétlen lesz sétagalopp, mivel szövetségi törvények tiltják az ilyen nepotista kinevezéseket. Kushner állítólag jogászokkal egyeztet arról, hogy hogyan lehet kikerülni ezeket az összeférhetetlenségeket. (Daily Beast)