Lehet, hogy tényleg előbb lesz sportminisztere az országnak, mint oktatási vagy egészségügyi

Mivel a kormány úgyis a sporttal kapcsolatos beruházásokról szeret legjobban beszélni, nem is tűntek teljesen elrugaszkodottnak azok a hírek, miszerint Szabó Tünde sportért felelős államtitkárból még akár sportminiszter is lehet. Ez nem is lenne annyira szokatlan, hiszen korábban már Deutsch Tamás és Gyurcsány Ferenc hagyományt teremtettek ezen a területen.

Szabó Tünde, az Emberi Erõforrások Minisztériumának sportért felelõs államtitkára - Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A Magyar Nemzet most megkérdezte Szabót, hogy van-e alapja ezeknek a pletykáknak, aki azt mondta, „ez kormánydöntés kérdése. Én úgy látom el a feladataimat, hogy mindent a szakmának rendelek alá. Ha ezt minisztérium vezetőjeként kell tennem, akkor úgy fogom. A megfelelő pillanatban eldől, mi lesz. A feladatok ugyanazok, akár államtitkárság, akár minisztérium irányítja a sport területét. Mivel nem én döntök erről, nem mondom ki, mit szeretnék”.