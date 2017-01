Trump már jövő héten bezúzatná Obama egészségbiztosítási törvényét

Donald Trump. Fotó: AFP/Jim Watson

Arra kéri párttársait Donald Trump, választott amerikai elnök, a lehető leghamarabb, lehetőség szerint már a jövő héten vonják vissza a katasztrofális egészségbiztosítási törvényt, amely garantálja az Obamacare biztosítási rendszer működését.

Ez az Obama-adminisztráció legnagyobb fegyverténye, amely alaposan kiszélesítette a társadalombiztosítással rendelkezők körét az Egyesült Államokban beiktatása óta. Trump egyik fontos kampányígérete volt, hogy visszavonja a törvényt, és ebben nincs is vita a Republikánus Párton belül, abban viszont igen, hogy ezt milyen sebességgel kell végrehajtani.

Az új elnök már jövő héten érvénytelenítené a jogszabályt, erről beszélt legalábbis most a New York Times-nak adott telefonos interjújában, míg párttársai közül többen - köztük Paul Ryan házelnök - azt vallják, csak akkor szabad ezt meglépni, ha már készen van egy helyére illeszthető rendszer és jogszabály. Egyelőre erről nincs szó.

Arról zajlik jelenleg a vita a Grand Old Partyban, hogy milyen helyettesítő biztosítási rendszer lépjen életbe az Obamacare kiiktatása után. Trump most világossá tette, nem akar 2-3 évig várni, míg a párt kidolgoz egy alternatív koncepciót, hanem a jelenlegi szisztéma azonnal felszámolásában érdekelt. (New York Times)