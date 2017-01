Hétköznapi hős: Az ember, aki egyesével lépkedett le egy Excel-táblázat aljára

Hunter Hobbs szórakoztató videókat gyárt Youtube-ra, de sokmillió társához képest ő nem a felületes, olcsó szórakoztatást hajszolja, hanem a súllyal rendelkező, valódi téttel bíró feladatok után ered.



Legutóbbi videójában azt rögzítette, ahogy lelépked egy Excel-táblázat aljára. Mindezt ráadásul csupán a lefelé billetnyű megnyomásával, semmi csalás, semmi billetnyűkombináció nem fért bele.

Hobbs jól felkészült a feladatra: rengeteg kajával,energiaitalokkal és játékokkal készült. Majd nekiment a feladatnak és győzött, 9 és fél órával később elérte a legalsó, 1048576-adoik sort. Azt eddig is lehetett tudni, hogy ennyi sor van egy Excel-táblázatban, de arról eddig nem volt információnk, hogy mennyi idő ezt manuálisan, csak a lefelé gombot nyomva elérni. Most már ezt is tudjuk.

Fáradt vagyok, éhes vagyok és fáj a kezem, ami elég szomorú. Ez volt az Excel-kihívás. Ne csináljátok utánam.

- zárul a videó. (Motherboard)