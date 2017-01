Zugló önkormányzata szociális szépségszalont nyitott

Zugló önkormányzata Tükörkép Műhely néven szépségszalont nyitott elsősorban mélyszegénységben élő, tartósan munkanélküli embereknek, hogy ingyenes szépségápolási szolgáltatással, fodrászattal, kozmetikával és tanácsadással segítsenek a rászorulóknak az önbizalmuk visszaszerzésében, és így a sikeres álláskeresésben – közölte az önkormányzat.

A szociális szépségszalon a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ Erzsébet királyné útja-i telephelyén nyílt, és a szolgáltatást egy olyan fodrász-kozmetikus nyújtja, aki szociális munkás végzettséggel is rendelkezik. A Tükörkép Műhely célcsoportja főleg az aktív munkavállalói korosztály, de azok az idős emberek is kérhetnek segítséget, akik egészségügyi okokból már nem tudnak eljutni fodrászhoz, kozmetikushoz. Őket ha kell, otthonukban is felkeresi a szociális munkás. A szalon szívesen látja azokat a kamaszokat is, ahol a családban anyagi gondot jelent egy hajvágás megfizetése.

Rózsa Magdolna fodrász, kozmetikus a szociális munkás vendégével (Fotó: Tükörkép Műhely)

A szépségszalon létrehozását Szabó Rebeka (Párbeszéd), a kerület szociális ügyekért felelős alpolgármestere javasolta tavaly a zuglói képviselő-testületnek, a testület pedig megszavazta kezdeményezését. Az önkormányzat közleménye szerint a Műhely megnyitása része annak a komplex szociális modellnek, amivel a Karácsony Gergely (Párbeszéd) vezette önkormányzat a rászorulókat támogatja és segíti abban, hogy egy idő után saját erőből is képesek legyenek javítani helyzetükön.