2017 legnagyobb magyar sportsikere: egyetlen ütéssel KO-zta ellenfelét az NHL-be igazolt magyar hokikapus

Vay Ádám a magyar jéghoki egyik üstököse. A fiatal kapus legutóbbi vébén robbant be a köztudatba, amikor 91,1 százalékos hatékonysággal védve akkora figyelmet keltett még a világ legerősebb bajnokságában, az amerikai NHL-ben is, hogy tavaly nyáron leigazolta a Minnesota Wild csapata. (Magyar játékos még sosem lépett jégre NHL-meccsen.) Eleve tudni lehetett, hogy a Minnesota le fogja küldeni a farmcsapatába, az Iowa Wildba. Így is történt októberben, hogy később továbbpasszolják a Quad City Mallardsnak, ahol azóta is játszik, 18 meccsen 88,3 százalékos védési hatékonysággal.

Itt történt a mostani csodás eset.

Vayék a Cincinnati Cyclones ellen játszottak, amikor az ellenfél egyik játékosa megütötte Vayt, aki kergetni kezdte a pályán. Ekkor kapcsolódott be a sztoriba Michael Hauser, a Cincinnati kapusa, aki játékostársát védendő szembeszállt Vay-jal. A két kapus a kezdőkörben találkozott, olyan elsöprő magyar sikerrel, hogy csak úgy dagad a mellünk.

Vay egyetlen ütéssel elintézte a párbajt, a következőt már csak a biztonság kedvéért küldte a már eldőlő hangember után, hogy ezt követően azonnal az ellenfele egészségéért aggódjon.

Bónusz track:

Ez itt Király "Amerikaisport" András riporter kedvenc gyerekhoki-verekedése, ami a meccs eleji pacsizáskor pattant ki. Figyeljük meg a gyerekek fegyelmezett, villámgyors reakcióját a szituációra!

Ez pedig a hokitörténet egyik annyira híres tömegbunyója, hogy a cikkek serege mellett külön könyvet is írtak róla. Most 30 éves történt, épp a kommunista blokk széthullása előtt, egy ifi-vébén, egy Kanada-Szovjetunió meccsen. Akit mélyebben érdekel az eset, olvassa el róla a Válogatott blog friss, kiváló posztját!

(via sbnation.com)