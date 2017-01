Eltűnt a Trump-dossziét összeállító brit kém

Egy volt brit kém, a szakmában nagyon is elismertnek számító, most 52 éves Christopher Steele állította össze azt a 35 oldalas, Trumpra nézve kimondottan kellemetlen titkos dossziét, amit kedden a Buzzfeed teljes egészében megjelentetett. Steele nehezen megerősíthető értesülései szerint Oroszország nem pusztán befolyásolni próbálta az amerikai elnökválasztást Trump győzelme érdekében, hanem ezzel párhuzamosan

kompromittáló anyagokat is gyűjtött Donald Trumpról,

akit ezekkel a zsarolásra alkalmas információkkal a későbbiekben befolyásolni akarhatott. Steele jelentése szerint Trump stábja közvetett kapcsolatban állt az orosz titkosszolgálatokkal, akikkel a Demokrata Párt szervereiről kihackelt értesülésekről is egyeztettek. De a jelentés szerint Oroszország a kémberkekben az orosz szakkifejezéssel csak kompromatnak hívott, kompromittáló anyagokat is gyűjtött, például állítólag azt is felvették, hogy Trump 2013-ban egy moszkvai szállodában prostituáltakat fogadott, akikkel nem szokványos, már-már perverz szexjátékba is bonyolódott.

Steele a 90-es években az MI6, a brit hírszerzés fedett ügynökeként dolgozott Moszkvában. A szolgálattól 2006-ban vonult vissza, ekkor alapította a most 58 éves Christopher Burrows-zal, a brit külügyminisztérium egykor Brüsszelben és Delhiben szolgáló diplomatájával az Orbis Business Intelligence nevű privát hírszerző cégét.

Ezt a céget kérte fel még 2015 nyarán egy gazdag, Trump-ellenes republikánus donor egy úgynevezett opposition research összeállítására Trumpról. A politikai szakzsargonban csak oppóként emlegetett jelentések alapeszköznek számítanak az amerikai politikában. Ezeket a jelentéseket a kampányoló politikusok rendelik meg riválisaikról, és általában nyilvánosan elérhető információk adatbázisai a rivális viselt dolgairól.

Steele azonban kiterjedt orosz kapcsolatrendszerét kihasználva konkrét hírszerzésbe kezdett, amit részben saját szakállára is folytatott. Eredeti republikánus megbízói Trump előválasztási győzelme után visszavonták a megbízásukat, Steele ekkor a demokraták kérésére folytatta a munkát, majd a választás után már teljesen önállóan. A New York Times tudomása szerint még decemberben is adatokat gyűjtött Trumpról.

Steele mostanra elérhetetlenné vált. A Wall Street Journal próbálta megszólaltatni, de a lap értesülései szerint napokkal ezelőtt elhagyta otthonát. Ekkor már sejthette, hogy kilétét hamarosan felfedhetik, és tartott az orosz bosszútól, írja a Guardian.

Steele dossziéja eddigre a Times megfogalmazásában "Washington legrosszabbul őrzött titka lett". Az iratok egy ideje ugyanis már közkézen forogtak a washingtoni sajtókörökben, a Mother Jones például már októberben közölt belőle részleteket, és több amerikai újság is próbálta függetlenül megerősíteni a tartalmát.

Az iratok ekkor már több amerikai politikushoz is eljutottak, például John McCainhez, aki az FBI igazgatójához is eljuttatta decemberben.

Akkor az amerikai titkosszolgálatok már rég tudtak az anyag létezéséről. Steele kifejezetten súlyosnak értékelte a megszerzett információkat, amiket ezért az amerikai mellett a brit titkosszolgálattal is megosztott. A Times szerint nem akarta, hogy az értesülések kizárólag Trump politikai ellenfeleinek legyenek meg, akik azokat csak saját politikai céljaik elérésére használnák.

Ahhoz képest, hogy az iratok a nagy amerikai újságok és hírügynökségek saját beszámolói szerint hónapok óta újságírók birtokában lehettek, a Mother Jones kivételével keddig egyik nagyobb újság sem számolt be róluk. Arra hivatkoztak, hogy a dossziéban foglaltak nagyobb részét szinte lehetetlen megerősíttetni, a pár ellenőrizhető információt pedig az érintettek tagadták.

Például azt, hogy Trumpot az oroszok üzleti vonalon fogták volna. Trump állítja, hogy semmilyen ingatlanbiznisze nincs Oroszországban - bár 2008-ban egyik fia egy befektetői konferencián arról beszélt, hogy ömlik a pénz hozzájuk orosz befektetőktől.

A jelentés legbombasztikusabb állítását, hogy Trump egyik bizalmasa, Michael Cohen Prágában találkozott az orosz titkosszolgálati fedőcég, a Rosszotrudnicsesztvo egyik képviselőjével, Oleg Szoloduhinnal, mindkét érintett tagadja. Cohen állítása szerint még életében nem járt Prágában, ahol állítólag találkoztak. Trump stábja szerda este azt állította, hogy egy másik Cohen járt Prágában, vele keverhették össze Trump munkatárság Steele forrásai. Ezt az állítást a CNN-nek nyilatkozó kormányzati források is megerősítették:

Steele maga amúgy kifejezetten elismert szakembernek számít, a brit és az amerikai ügynökök is nagyra tartják. Ahogy az FBI is, aminek a megbízásából még a FIFA korrupciós ügyeit is vizsgálta. (Via The New York Times, The Guardian)