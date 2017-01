Fideszes háttérember nyert 2 milliót a Maradj talpon!-ban a köztévén

Holbok Sándor 2016 november végén 2 millió forintot nyert a köztévé Maradj talpon! című kvízműsorában – írta meg az Alfahír.

Még a műsor Facebook-oldalán is felbukkant kétszer, mint írják: „jogásznak és történelem tanárnak is tanult. Jelenleg egy tanácsadó cégnél dolgozik. Három gyermek édesapja. Műszaki dolgokban nem erős, egyszer gyufával próbált meg működésbe hozni egy elektromos tűzhelyt”, és „kedveli a vízi sportokat, szabadidejében maga is vízilabdázik”.

Holbok Sándor mindenhol ott van

Ez azért érdekes, mert Holbok neve már tavaly augusztusban felmerült Mengyi Roland korrupciós ügyében. Csepreghy Nándort, a miniszterelnökség uniós pénzosztásért is felelős miniszterhelyettes árulta el, hogy Holbok Sándor a fő tulajdonosa annak a Public Sector Consulting Kft.-nek (azóta átnevezték, december eleje óta már LDY Invest Kft.), aminek az egyik pályázatírója, B. Szilvia gyanúsított egy félmilliárdos pályázati csalás ügyében.

Holbok Sándornak ráadásul a közpénzmilliárdokat zsebre rakó kommunikációscég-tulajdonossal, Kuna Tiborral is volt közös érdekeltsége, és egy ciprusi offshore-cégben is felbukkan. Emellett a cégadatok szerint felügyelőbizottsági tag a Rogán Antal gyerekét nevelő Gubicza Ágoston cégében, az Eximbanknál egyedüli ajánlattevőként sikeresen pályázó GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-ben.

Ezenkívül több állami cégben is feltűnik vagy feltűnt, például:

az első Orbán-kormány idején vezető beosztásban volt a MAHART-ben, a VADEX-ben,



a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-ben 2013-2015 között volt cégvezető,



a HM EI nevű állami, hadügyminisztériumi cégben is felügyelőbizottsági tag,

a Heves Megyei Vízmű Zrt.-ben igazgatósági tag,

cégvezető a szintén állami Arzenál Zrt.-ben is.

De ezzel még nincs vége, ugyanis Holbok a Fidesz kampányában is részt vett: korábban Szájer József kabinetfőnöke volt, majd Habony Árpád központi kampánycsapatának egyik területfelelőse lett.

Habony embere a Habony-közeli műsorban

És ősszel pont abban a műsorban nyert 2 milliót, amit egy Habony-közeli cég gyárt.

Az az Apropó Média Kft. készíti, ami a megbukott Marslakók sorozatot gyártotta, és amiben tavaly januárig részesedése volt a Habonnyal jó kapcsolatot ápoló Halkó Gabriellának, aki Andy Vajna TV2-jének a gazdasági és stratégiai igazgatója.

Az Alfahír egyébként arról is írt, hogy Udvarhelyi Péter, az Országház egyik osztályvezetője is játszott a kvízműsorban, ellenben Varga Dánielt nem engedték, hogy szerepeljen, miután kiderült, hogy jobbikos önkormányzati képviselő.

Újra bebizonyosodott, hogy a Fidesz-közeli emberek az utolsó fillér közpénzért is lehajolnak.