Országszerte útra keltek a hókotrók

Síkosságmentesítõ munkagép dolgozik a havazás után Budapesten, a Bem József tér közelében 2017. január 12-én. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Hajnali két óra óta takarítja a fővárosi utakat az FKF Zrt., a munkában 75 autó és 400 hómunkás vesz részt. Budapesten hajnali kettőkor kezdődött a havazás, reggelre az FKF mérései szerint 3-5 centi hó hullott.

A közterületfenntartó a meteorológiai előrejelzések alapján szerda este tíztől a legmagasabb, hármas készültségi fokozatban várta a havazás kezdetét.

A munkavégzést nehezíti a -9, -11 Celsius fok körüli hőmérséklet, mert ilyen körülmények között a hintőanyag jelentősen veszít olvasztó képességéből, így lassabban fejti ki hatását, írják. Az előrejelzések szerint amúgy hamarosan nagyon felmelegedhet az idő, egyes előrejelzések szerint délután kettőkor már +7 fok is lehet a fővárosban.

Az ország keleti részein is szükség van hótakarításra, a Tiszántúlon még most is havazik. A Magyar Közút Zrt. az érintett térségekben 86 munkagéppel megkezdte az utak hó- és síkosság-mentesítését. Az Útinform tájékoztatása szerint a gyorsforgalmi utak burkolata jobbára a kiszórt olvasztóanyagok hatására nedves, az M3-as autópálya káli szakasza kissé latyakos, a főutak nagy része pedig nedves, sónedves. (MTI)