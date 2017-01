Trump olajiparos külügyminiszterjelöltje, T-Rex kitiltaná Kínát a Dél-kínai-tenger szigeteiről

Rex Tillerson, Donald Trump kormányzatának eddigi Exxon-vezér külügyminiszter-jelöltje olyat mondott Kínáról szenátusi meghallgatásán, ami garantáltan dühös reakciót fog kiváltani Pekingben. Konkrétan arról beszélt, Kínát ki kellene tiltani, és el kellene zárni azoktól a szigetektől a Dél-kínai-tengeren, amiket az utóbbi években erődítmények és repterek egy sorával vette birtokba látványosan Kína.

Tillerson szerint ezek a kínai területszerzések illegálisak, és ahhoz hasonlította őket, ahogyan Oroszország megszállta a Krímet (pedig a Krím korábban nem volt vitatott terület a Dél-kínai-tenger homokzátonyaival ellentétben, hanem Ukrajna mindenki által elismert része volt).

Rex Tillerson, Donald Trump külügyminiszterjelöltje egy kongresszusi meghallgatáson más olajipari vezetők társaságában. Mark Wilson/Getty Images

Nemzetközi politikai szakértők egyre gyakrabban beszélnek arról, hogy a Dél-kínai-tenger militarizációja egyre aggasztóbb, hiszen itt ütközik a legnagyobb számú fegyvert csörtető, nehezen kiszámítható nagyhatalom. Többek között Kína, Vietnam, Tajvan, a Fülöp-szigetek és Malajzia érdekei ütköznek egymással, miközben az USA is nagy erőkkel van jelen a régióban.

Tillerson javaslata a kínai erődszigetek blokádjáról ezért elég nagy ijedtséget váltott ki néhány szakértőnél, akik most azon spekulálnak, hogyan fog erre vajon Kína reagálni. Ha tényleg meglépnék a blokádot, akkor még a fegyveres konfrontáció sem zárható ki egyes elemzők szerint, bár az is igaz, hogy a gyakorlati politikai tapasztalat nélküli Tillerson talán csak egy egyértelmű üzenetet akart küldeni, nem konkrét gyakorlati javaslatot tett. Ráadásul Trump kormányzata már eddig is számos területen, többek között Tajvan elismerése és a legfontosabb terület, a kereskedelempolitika síkján is élesen kínaellenes politikára váltott. (WSJ, Reuters)