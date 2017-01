Breaking: január 11-én senkit se öltek meg El Salvadorban!

2015 január 22. óta először 2017. január 11-én nem gyilkoltak meg senkit El Salvadorban. A váratlan örömhírről sajtótájékoztatón számolt be a salvadori rendőrség parancsnoka, Howard Cotto.

Az öröm érthető, El Salvador a világ egyik legerőszakosabb országa, ahol 2015-ben százezer lakosra 104 gyilkosság jutott - több, mint bárhol máshol a világon, leszámítva a konkrét háborús zónákat.

Tavaly már javulóban volt a helyzet a bűnbandák uralta országban, 20 százalékkal csökkent a gyilkosságok száma, de a százezer lakosra jutó 81,2 gyilkossággal még így is a világ egyik legveszélyesebb országa maradt. (Via The Guardian)