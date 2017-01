Ismeretlen rajongójával levelezik Salah Abdeslam

"Azért kérdezlek a szándékaidról, hogy megbizonyosodjam, nem sztárként vagy idolként szeretsz" - írta egyelőre azonosítatlan rajongójának börtönéből Salah Adbeslam, a 2015. november 13-i, 130 halálos áldozatot követelő merényleteket végrehajtó terrorista sejt egyetlen túlélője. Abdeslam, akit folyamatosan megfigyelnek börtönében, a szigorú fogva tartási feltételek ellenére is levelezhet.

A Liberation értesülései szerint tucatjával kapja is a leveleket. "Katolikusok írnak neki és a hitéről kérdezik. Nők fejezik ki neki a szerelmüket és hogy gyereket akarnak tőle. Ügyvédek ajánlják fel szolgálatukat. Elképesztő" - idézte forrását a lap.

De Abdeslam csak egyiküknek válaszol, egy eddig azonosítatlan nőnek, aki egy burgundiai postán adja fel leveleit. Neki azt írta, hogy általában rajongó leveleket kap, amiben sztárolják. "Nem helyeslem ezt, mert az egyetlen, aki megérdemli, hogy imájdák, az Allah, az univerzum ura" - írta helyesírási hibáktól hemzsegő levelében a Liberation szerint.

Abdeslam, aki nem hajlandő beszélni a hatóságokkal, azt is írta, hogy "nem félek magamról bármit is mondani, mert nem szégyellem magam. És hát mi rosszabb mondható annál, amit eddig mondtak?" - írta. (Via MTI)