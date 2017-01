Kivizsgálják, miért húzott furákat az FBI vezetője az amerikai kampány hajrájában

Vizsgálatot indított az amerikai igazságügyminisztérium főfelügyelője, hogy kiderüljön, mi motiválta arra az FBI vezetőjét, James Comey-t, hogy meglépje azokat a furcsa lépéseket, amiket meglépett.

Michael Horowitz főfelügyelő közölte, azt fogja vizsgálni, hogy politikailag motiváltak voltak-e Comey lépései, és hogy minden alkalommal követte-e az előírt protokollt. (A főfelügyelő, azaz inspector general egy olyan pozíció, aminek sajnos nincs magyar megfelelője, de az állami intézmények törvényes működésének felügyeletére hozták létre; minden minisztériumnak és szövetségi szervnek külön független főfelügyelője van.)

Főleg az volt különös, amikor a választások előtt egy héttel az FBI vezetője újra bedobta Hillary Clinton korábban valamennyire a szőnyeg alá söpört email-ügyét, hogy aztán néhány nappal később közölje, hogy semmi nem lett a felelevenített vizsgálatból. Így a kampány utolsó napjaiban, amikor sok bizonytalan választó meghozza döntését, semmi másról nem volt szó, mint a Clintont sokak szemében megbízhatatlanná tevő email-ügyről.

A főfelügyelő azt is vizsgálni fogja, hogy hogyan lehetett az, hogy a Clinton ügyeiben folyó nyomozást egy olyan ember felügyelte az FBI-on belül, akinek felesége Clinton politikai szövetségese volt, és azt is, hogy miért szivárogtatott Clinton kampányának egy igazságügyminisztériumi tisztviselő. (New York Times, Financial Times)