Szíria szerint Izrael bombázta az elnöki palota szomszédjában levő légitámaszpontot, válaszcsapással fenyeget

Az izraeli légierő egy F-15-öse a Hatzerim légitámaszponton tartott 2016. december 29-i bemutatón, a Negev sivatagban. AFP PHOTO / JACK GUEZ

A szíriai hadsereg szerint Izrael mért rakétacsapást a damaszkuszi Mezzeh katonai reptérre, ami alig pár kilométernyire van Bassár el-Aszad elnök palotájától. A környéken lakók pénteken több robbanást hallottak, majd füstoszlopokat láttak felszállni a támaszpontról.

A szíriai hadsereg válaszcsapással fenyegetőzött, de a megfigyelők szerint ez nem valós fenyegetés, mert a polgárháborúban lekötött szíriai kormányhadsereg aligha akarna Izraellel is háborúba keveredni.

Izrael hivatalosan nem volt hajlandó reagálni a légicsapással kapcsolatos kérdésekre, de ez csak a bevett gyakorlat. Sosem szokták kommentálni az ilyen akciókat, pedig minden megfigyelő szerint szoktak támadásokat végrehajtani szír területek ellen. Rendszeresen támadják például a Szíriából a libanoni Hezbollahnak szánt fegyverszállítmányokat. A hírek szerint a Mezzeh légitámaszpontot is bombázták már decemberben, attól tartva, hogy az ott tárolt modern orosz rakétarendszerek a szíriai polgárháborúban is aktív Hezbollah kezére kerülhet. (Via Financial Times)