A dunaújvárosi lakásajtókon már kopogtat a világvége

Néhány dunaújvárosi már tüntetést szervez a Facebookon, mert a város néhány lakásában már olyan állapotok uralkodnak, mintha a nukleáris tél beköszönte után szépen lassan elkezdene leállni az emberi civilizáció minden szolgáltatása. Az apokaliptikus helyzetet az idézte elő, hogy

a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. nem tudja rendesen ellátni a feladatait.

A cég már tavaly decemberben közölte, hogy gondok lesznek, ugyanis a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyik döntése alapján a távhőtámogatásuk közel nullára csökkent, emiatt pedig várhatóan 450-480 millió forint körülire nő a veszteségük, ez pedig veszélyezteti a szolgáltatás fenntartását.

Dunaújvárosi látkép idősebb Pieter Bruegel: A halál diadala (1562)

Bejelentették, hogy hidegebb lesz a z általuk fűtött lakásokban, de közben kénytelenek lesznek díjakat is emelni. A tavaly decemberi közleményben a cég erősen nekiment az államnak is, leírták, hogy

„a dunaújvárosi távhőfogyasztók a fizetett távhő hődíjuk közel egyharmadát lényegében adóként az államnak fizetik meg”

és

„Hogy világos legyen: az energiahivatal nem a fogyasztók által megfizetendő díj egységárát csökkentette le 1064 forinttal, hanem azt a távhőszolgáltatótól vonja el, miután beszedte a magasan tartott díjakat a fogyasztóktól!”

Dunaújváros fideszes polgármestere, Cserna Gábor válaszul nekiment a cégnek, azt írta, hogy a szolgáltató csak veszélyezteti a kormány sikeres rezsicsökkentésének eredményét, és csak azért riogatja az embereket, mert nagy profitot akarnak a tulajdonosok kivenni a cégből.

Januárra azonban kiderült, hogy a cég nem blöffölt: mostanra rengeteg dunaújvárosi arról panaszkodik, hogy

alig van fűtés,

nincs víz a csapokban,

nem tudnak zuhanyozni,

nem tudják lehúzni a vécét,

palackos vizet kell venniük, hogy a gyereküket meg tudják fürdetni.

A szolgáltató levélben tájékoztatta a polgármestert, hogy a nagy hideg és a Duna alacsony vízállása miatt nem tud elég ivóvizet felszívni a kútjaiból, és arról is írtak, hogy az önkormányzat kikényszeríti tőlük, hogy egy olyan fogyasztót is ellássanak ivóvízzel, ami kívül esik a cég ellátási területén, és sem engedélye, sem szerződése nincs a vízhozzáférésre. Azt azonban újságírói kérdésekre sem árulták el, milyen fogyasztóra gondolnak. Az viszont valószínű, hogy nagyfogyasztóról van szó, a szolgáltató szerint ugyanis azért nem tud elegendő vizet biztosítani a dunaújvárosiaknak, mert el kell látnia ezt a bizonyos fogyasztót is. (Index)