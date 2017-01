Arizona iskoláiban betiltanák a társadalmi igazságosságról és a különféle kisebbségek melletti szolidairtásról szóló kurzusokat és tevékenységeket

A republikánus politikusok által benyújtott törvényjavaslat megtiltaná az állam iskoláinak, hogy kurzusokat és eseményeket szervezzenek, melyek etnikai témákkal és társadalmi igazságossági kérdésekkel foglalkozzanak, vagy faji, vallási vagy nemi alapú szolidaritás fontosságát népszerűsítsék.

A törvénytervezet egy már létező törvény hátán épülne fel, amivel már betiltottak egy mexikói-amerikai tanok című kurzust. A törvényjavaslat kritikusai szerint ezzel az akadémiai szféra szabadságát akarják ellehetetleníteni.

A Bob Thorpe által jegyzett törvény úgy fogalmaz, hogy a jövőben minden állami iskolában tilos lenne kurzusokat, órákat, eseményeket és tevékenységeket szervezni, melyek egy faj, egy nem, egy vallás, politikai meggyőzödés, társadalmi osztály vagy az emberek egyéb csoportjának társadalmi igazságát népszerűsíti. De ugyanígy betiltanának mindent, ami a "szolidaritást" segíthetné elő ezekkel a csoportokkal.

(AFP PHOTO / DANIEL LEAL-OLIVAS)

A törvény benyújtása mögé természetesen nem lehet nem odalátni Donald Trump megválasztását, hiszen kampányát végigkísérték a különféle támadások pont a törvénytervezet által érintett csoportok tagjaival szemben. Az elmúlt hónapokban az amerikai egyetemeken is heves viták indultak be minderről, konzervatív csoportok sorra indítottak összehangolt támadásokat általuk balosnak vagy liberálisan vélt oktatók és kurzusok ellen.

A Guardian kereste Thorpe-ot, de nem kívánt a lappal beszélni, ugyanakkor a Tucson-com-nak elmondta, hogy a törvénnyel kifejezetten célozni próbálnak egy kurzust az arizonai egyetemen, aminek a címe az, hogy Fehérség és rasszelmélet, valamint egy privilégiumséta nevű egyetemi rendezvényt, melyen a résztvevők a saját bőrszínűkre és privilégiumaikra kell reflektáljanak.

A törvényjavaslat értelmében ha valahol mégis ilyen kurzusok indulnának, az állam akár 10 százalékkal is megvághatja az adott körzet költségvetését. Ugyanakkor a javaslat kitér arra is, hogy a jövőben sem lenne tilos bármelyik etnikai kisebbség pontos történelmét tanítani, bármit is jelentsen ez. (Guardian)