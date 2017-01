Németországban teszteli a kamuhír-szűrőjét a Facebook

Az idei német választásra készülve már teszteli a Facebook azt a kamuhír-szűrő rendszerét, amit egy ideje – és főleg Donald Trump megválasztása óta – ígérgetnek. A Financial Times szerint a következő hetekben már élesben fog futni a szisztéma Németországban, ahol egyébként kemény büntetéseket kirovó törvényekkel ijesztgetik Mark Zuckerberg cégét.

A dolog valahogy így fog kinézni:

A hírek ellenőrzést egy külső (egyébként nonprofit) cég, a Correctiv végzi majd.



A felhasználó flaggelheti a szerinte kamunak tűnő hírt.



Ha a Correctiv is kamunak találja a hírt, akkor a "vitatott" jelzés, illetve figyelmeztetés fog megjelenni a hír mellett a Facebook feedjén, valami magyarázattal.



Ezeket a sztorikat alacsonyabb gyakorisággal rakja majd a feedünkbe a Facebook.

A Facebook közölte, egy csomó német kiadóval és médiacéggel kapcsolatban vannak már, és azon agyalnak, hogy legközelebb milyen országokban vagy nyelven vezessék be ezt az újítást.

A német kormány már többször jelezte, hogy aggódnak a hoaxok és kamuhírek elképesztő szaporodása miatt, ami mögött az amerikai elnökválasztáshoz körül zajlóhoz hasonló orosz titkosszolgálati akciót sejtenek. Nemrég felmerül Merkel pártjában, hogy kamuhírenként 500 ezer euróra kellene büntetni a Facebookot, belügyminisztere, Heiko Maas szerint pedig akár ötéves börtönt is ki lehetne szabni kamuhír-terjesztésért.

Valóban sok volt a kamuhír Németországban, nem is olyan rég az a totális kamu futott be nagy ívet, ami szerint ezer szír menekült gyújtott fel egy német templot – aztán rövidesen kiderült, hogy a történetnek minden eleme kamu volt. (Financial Times)