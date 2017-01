Trump elnökként is megtartja a Twitterét

Donald Trump, a pénteken hivatalba lépő amerikai elnök kijelentette, hogy elnökként is megtartja majd a Twittercsatornáját, és továbbra is maga posztol majd rá. Az amerikai elnöknek van egy saját fiókja is, a @POTUS, amit most még az Obama-adminisztráció kezel, de ezt is átadják majd Trumpnak.

Trumpnak azonban ez nem elég, elmondása szerint a Potust és a saját fiókját is kezelni fogja. Azt mondta, ennek az az oka, hogy a média nagyon becstelenül tudósít róla, a Twitteren viszont közvetlenül ő maga tarthat kapcsolatot a támogatóval.

Sokan találgatták, mi lesz a Twitterfiók sorsa Trump hivatalba lépése után, de a legmerészebb előrejelzések is csak addig mentek, hogy Trump átadja a fiók kezelését a tanácsadói csoportjának, hogy elnökként már átgondoltabb és kevésbé kretén módon megfogalmazott üzeneteket posztolhasson.

De ez nem így lesz, minden marad a régiben.

Trump a Twitteren már eddig is több nemzetközi botrányt robbantott ki, legutóbb például az hozott diplomáciai feszültséget az USA és Kína között, hogy Trump szidta a kínai kormányt, amiért azok elkapták és kiemelték a vízből az Egyesült Államok egyik tengeri drónját. Az amerikai kormány váltig állította, hogy az csak egy tudományos célokra használt megfigyelőjármű, Peking pedig tárgyalásokat kezdett az eszköz visszaadásáról, Trump azonban ezután is kritizálta a kínaiak hozzáállását az ügyhöz. A pekingi kormány meg is jegyezte a botrány elölte után, hogy a helyzetet csak súlyosbították Trump meggondolatlan megjegyzései. (Independent)