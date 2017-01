Lindsey Lohan törölte minden képét az Instáról

Lindsay Lohan a gaziantepi menekülttáborban egy szíriai menekülttől kapott fejkendőben 2016 októberében. Kerem Kocalar / Anadolu Agency

Lindsay Lohan nagytakaritást tartott közösségi médiás oldalain. 2014-ig visszamenőleg alaposan meggyomlálta twitterüzeneteit, így azokból most már csak 42 van az oldalán az utóbbi hét és fél év terméséből. Az instájával még alaposabban elbánt,

minden képét törölte.

Instás bemutatkozószövegét pedig átírta a hagyományos muszlim (vissza)köszönésre:

„Alaikum salam”.

Lohan az elmúlt évben már elejtett pár utalást, amiből arra lehet következtetni, hogy nyitott az iszlám hitre. Tavaly áprilisban Koránnal a kezében fényképezték, az év végén pedig Szíriában és Törökországban járt, ahol rendre fejkendőben mutatkozott. A Daily Mailnek arról beszélt, hogy "a megújulás időszakában" van, és izgatottan várja, hogy mit hoz az újév.





A Twitteren egyelőre viszonylag pozitív a visszhangja a történteknek. Rajongói és több muszlim tweetelő is üdvözölte döntését. (Via The Daily Dot, Daily Mail)