Megnyílt az első vegán sültcsirkéző Londonban

Vegan fried chicken burger from temple of seitan. I can't describe how good it tastes, it's just 😍😍😍 #veganfood #vegangoodshare #veganfriedchicken #templeofseitan #templeofhackney #vegansofig #foodporn #whatveganseat #whatfatveganseat

A photo posted by Kas (@kasimbaa) on Jan 15, 2017 at 10:10am PST