A fideszes lejáratást is vállalják, hogy megakadályozzák az olimpiát

Fel vannak készülve rá, hogy a Fidesz le akarja majd járatni őket, de szerintük ezt fel kell vállalni.

A Momentum Mozgalom alig két éve alakult, de már erős és szervezett politikai csoporttá váltak, mire felkarolták az olimpiaellenes budapesti népszavazás ügyét.

Úgy gondolják, ezért nem is fognak úgy szétesni és eltűnni, mint az utóbbi évek hasonló fiatal szervezetei.

Szakítanának az elmúlt 27 évvel, de nem dobnának ki mindent.

A szervezetük stabil, kipukkadni már nem fognak.

„Ez, ahol vagyunk, már egy palota ahhoz képest, ahonnan elindultunk”



- mondta mosolyogva Orosz Anna, a Momentum Mozgalom elnökségi tagja, ahogy körbemutatott a VII. kerület külső részén lévő, linóleumozott szuterénben. Ez, a pergő vakolatú Rózsa utcai terem most a mozgalom központja, innen szervezik népszavazási kezdeményezésüket a budapesti olimpia ellen. Minden erejükkel a csütörtökön induló aláírásgyűjtésre koncentrálnak, legalább 138 ezer nevet kell összegyűjteniük a fővárosi népszavazás kiírásához.

(Fotó: Ancsin Gábor/Képszerkesztőség)

Szar a rendszer, csináljunk valamit!

A Momentumot 2015-ben kezdte szervezni Fekete-Győr András, a jelenlegi elnök néhány barátjával, jogász szakkollégistákkal és orvostanhallgatókkal. Aztán a sok érdeklődőt vonzó politikai beszélgetéseik és nyári táboraik egyre több embert húztak be a közösségbe.

Elsősorban az zavarta őket, hogy úgy látták, ha egy magyar fiatal ma boldogulni vagy érvényesülni akar, akkor annak vagy be kell tagozódnia a rendszerbe, vagy elmehet külföldre.

„Ennek a politikai elitnek volt 27 éve arra, hogy azt csináljon, amit akar. Ehhez képest most romokban hever az egészségügy, romokban az oktatás. A legtöbb gazdasági mutatóban labdába sem rúgunk már a régiós versenytársaink mellett. Szlovákia, Lengyelország és Csehország is utcahosszal vezetnek előttünk.” Orosz Anna ehhez azonban ehhez hozzátette azt is, hogy az elmúlt 27 év bírálatában is igyekezek konstruktívak maradni:



„Nem is arról van szó, hogy aki egy kicsit, akár egy ujjal is hozzáért az elmúlt 27 évhez, annak a véleményére mi nem vagyunk kíváncsiak.”

Orosz Anna, a Momentum elnökségi tagja (Fotó: Ancsin Gábor/Képszerkesztőség)

„Ez a rendszer azért szar, mert az út szélén hagy egy csomó embert” - mondta Fekete-Győr András. „4 millióan élnek ma Magyarországon a létminimum körül. Őket senki nem fogja felemelni, nekik lehetőségük sincsen érvényesülni. Akiknek viszont megvan erre a lehetőségük,

azok csak akkor tudnak érvényesülni, ha megcsókolják a Viktor és a politikai elit seggét.

A teljesítményelvűség teljesen figyelmen kívül marad.”



A Momentum a vezetőség elmondása szerint olyan, főleg 25 és 35 éves kor közötti fiatalokból áll, akik változtatni szeretnének ezen a helyzeten, és hajlandóak politikai felelősséget vállalni. Orosz Anna így foglalta össze:

„Ez a felelősségvállalás abból is fakad, hogy mi valamilyen szinten kedvezményezettjei vagyunk a rendszernek. Sokan megtehetnék, hogy elmennek külföldre, de mi nem akarunk külföldön élni, hanem itthon akarunk boldogulni, egy kiszámítható országban, ahol lehet tervezni karriert, családot, akár a kettőt egyszerre, nőként és férfiként is.”

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke (Fotó: Ancsin Gábor/Képszerkesztőség)

A rendszer kedvezményezettjei kitétel a Momentumnál főleg azt jelenti, hogy a tagság többsége egyetemet végzett, diplomás fiatal, de emellett vannak olyan tagjaik is, akik rokoni szálakkal is kötődnek az elmúlt 27 év politikai elitjéhez. A fideszes lejáratómédia már le is leplezte, hogy a mozgalom egyik tagja Radnóti András, Radnóti Sándor SZDSZ-es filozófus fia, de a Momentum tagja Mécs Imre egyik fia is, Fekete-Győr András apja pedig 2010 óta az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezetője.

De az elnök szerint ezen nem lehet leakadni:

„Nem kell, és nem lehet azt szégyellni, hogy te ilyen vagy olyan családba születtél, és neked esetleg több jutott.

Azt lehet szégyellni, hogy ha megadatott neked a lehetőség, hogy jobb irányba változtass a rendszeren, de nem változtattál. Ez lenne a szégyellnivaló.

Apukám pozíciója is fontos lett politikai szempontból, de ha őt most elkezdenék miattam basztatni, az is azt mutatná meg, ami a szar ebben a rendszerben, mármint azt, hogy nem a teljesítmény számít az előrejutásban. Ezt neki is elmondom, és ezzel neki is egyet kell tudnia érteni.”

Hasonló aggodalmak miatt a Momentumnak több képet is le kellett vennie a Facebookról, amiken olyan tagjaik vagy támogatóik szerepelnek, akik attól féltek, elveszítenék a munkájukat, ha kiderülne, hogy közük van egy ellenzéki, olimpiaellenes szervezethez.

(Fotó: Ancsin Gábor/Képszerkesztőség)

Ne legyen Budapesten 2024-ben olimpia

Hogy a mozgalom a budapesti olimpia megrendezése ellen indítja az első kampányát, és ezzel a fő üzenettel bontanak zászlót, az 2016 második felében dőlt el.

„Nagyon feszült a közösség, hogy már másfél éve működünk, és valamit azért már csinálni is kéne, ne csak l’art pour l’art menjen ez az egész. Így jött a Nolimpia. Ez az ügy, amin keresztül meg tudjuk mutatni, hogyan képzeljük el a jövőnk építését.”

A népszavazási kampányukkal arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy az olimpia helyett más, bajban lévő területekre kellene inkább költeni a költségvetési pénzt.

„Az olimpia a kormány szerint érzelmi kérdés is, és ezt értjük.

De az is érzelmi kérdés, hogy az egészségügyben kapsz-e megfelelő ellátást. Szeretteinket veszítjük el amiatt, hogy hónapokat kell várni egy életmenő műtétre, hogy nincs elég orvos és ápoló, vagy hogy a szegényebbeket nem tudja rendesen ellátni az állami egészségügy. És ezekben nem fog bennünket kárpótolni a budapesti olimpia,

sem az, hogy felhúznak egy baseball-stadiont vagy egy velodromot. Az olimpia ráadásul eszelősen sok pénzbe kerül, és időre kell elkészülni a beruházásokkal, ezért nagyon nagy a korrupció veszélye. Aztán amíg ide megy a pénz és a figyelem, addig másba nem nagyon.”

„Pedig baseball stadion helyett inkább a János-kórházzal kellene valamit kezdeni” - egészítette ki Fekete-Győr András.

Másra lennének büszkék

A Momentum 5 területet jelölt ki, amire szerintük inkább kellene állami forrásokat költeni, mint az olimpiára. Ezek az egészségügy, az oktatás, a megélhetés, a lakhatás és a vidéki infrastruktúra. Szerintük ugyanis nem akkor kell olimpiát rendezni, amikor 1 millió fölött van a tartós szegénységben élők száma, amikor folyamatosan romlanak a magyar oktatás mérőszámai vagy amikor egyre csak mélyül a szakadék Budapest és a vidék között.

Orosz Anna azt mondta, külön jó, hogy a népszavazási kampányban a Momentum a teljes programját bemutathatja. Az olimpia megtorpedózása ugyanis szorosan maga után vonja a mozgalom politikai vízióját, és annak kifejtését, hogy a momentumos fiatalok mit gondolnak a világról.

(Fotó: Ancsin Gábor/Képszerkesztőség)

„Az olimpiarendezés helyett mi inkább arra szeretnénk büszkék lenni, hogy van itt egy versenyképes társadalom. Arra, hogy ha lemegyünk Miskolcra, akkor nem teljesen elkeseredett emberekkel vagy kiégett tanárokkal találkozunk. Arra szeretnénk büszkék lenni, hogy van jövő, és hogy jó irányba halad Magyarország. Mert Magyaroszág most nem megy semerre.

A kormány azt mondja, hogy biztos pont vagyunk egy kiszámíthatatlan világban. Ez tök jó, csak ez a kiszámíthatatlan világ meg közben elsuhan mellettünk.”

Ez már nem pukkad ki

Orosz Anna szerint a Momentum azért is tudja eredményesen képviselni az olimpiaellenes népszavazás ügyét, és azért lesz más, mint az elmúlt hat évben megjelenő fiatal ellenzéki szervezetek, mert azokhoz képest pont fordítva szerveződött. Míg a Hallgatói Hálózatról, a Taníték Mozgalomról vagy a netadóellenes tüntetések szervezőiről is sokáig úgy tartották, hogy az általuk felkarolt ügyből kiindulva választáson is indulni képes politikai erővé válhatnak, addig a Momentum eleve politikai szervezetként jött létre, és korszakváltás volt a céljuk. Csak azután nyúltak az olimpiához.

Közben az elmúlt másfél évben szinte folyamatosan beszélgetéseket és belső politikai vitákat tartottak annak érdekében, hogy a tagok ideológiai szinten is megállapodhassanak egy közös minimumban.

(Fotó: Ancsin Gábor/Képszerkesztőség)

„Van a tagságban jobb és baloldali érzelmű is. Van, aki a Jobbikból jött, van aki az Együttből, van aki az LMP-ből. Ezeket az értékrendeket mi szeretnénk összeegyeztetni, és úgy tűnik, sikerül is. Tanulunk egymástól egy csomót, és próbáljuk konstruktívakká tenni ezeket az értékvitákat, mert tényleg elég már ebből a sárdobálásból.

A Momentum nem önmagáért van, mi ebbe rengeteget beletettünk és beleteszünk személyes szinten. Ezáltal válik ez egy iszonyatosan gyorsan fejlődő szervezetté, reméljük, hogy az is marad.

Ezen a szinten ez már nem fog kipukkadni, akármi is történjen.”

A többi jön magától

Ahhoz, hogy kötelező legyen budapesti népszavazást kiírnia budapesti olimpiáról, a Momentumnak legalább 138 ezer aláírást kell összegyűjtenie. Ha ez megvan, utána kampányolni fognak az olimpiarendezés ellen, közben fokozatosan kibontják a szakpolitikai javaslataikat is, és igyekeznek majd minden kormányzati magas labdát lecsapni a következő hónapokban. Fekete-Győr András szerint a többi úgyis jön majd magától.

„A politikai arculatot a politizálás gyakorlata alakítja ki, mondotta volt Orbán Viktor, és egyébként nagyon igaza van. Nem az a helyzet, hogy kilépünk a nyilvánosság elé, és akkor itt minden kész, lecsapjuk az asztalra a programokat, hogy tessék, így kell csinálni, meg hogy itt mindenki halál jó politikus és szakpolitikus. Az a fontos, hogy tegyünk, cselekedjünk, és lássák az emberek, hogy tudunk ajánlani nekik valamit.

Jó dolgok tudnak kisülni abból, ha egyszerű, közérthető üzenetet tolsz.

Ez nekünk most az olimpiával megvan, az erőnk egyre több, az arculatunk pedig formálódik a nyilvánosságban, ez egy ilyen dolog.”

(Fotó: Ancsin Gábor/Képszerkesztőség)

A momentumosok úgy gondolják, ha izgalmasan, szellemesen, őszintén és hitelesen vetnek fel fontos kérdéseket, és kritizálják az elmúlt 27 évben felállított politikai rendszert, akkor azt látni fogja az a sok millió ember, aki eddig nem tudott hová szavazni, mert minden politikai erőből kiábrándult. Ebből pedig tartósan is építhetnek maguknak támogatói tábort, így pedig önálló politikai erővé válhatnak.

Úgy gondolják, hogy nemcsak a politikából kiábrándultakat fogják tudni megszólítani, hanem a fiatalokat is, mert rengeteg, főleg fiatalok által használt csatornán ott vannak, erősek a Facebookon és a Youtube-on i, sőt még mobilis oligarchaszimulátort is fejlesztenek.

„És ha hitelesen csinálod, amit csinálsz, azt azok a fiatalok is látni fogják, akiket amúgy nem érdekel a politika. Fontos a lezserség, fontos, hogy odamondj amikor kell, de közben fontos a tisztelet megadása is, meg hogy nem kell mindenit mindig oltani és szarrá alázni. Meg aztán akkor is, ha a fiatalokhoz beszélsz, a politika az egy komoly dolog marad. Lehet puhítani, lehet egy kicsit szellemesebben csinálni, de azért alapvetően komoly dolog, amiben komoly döntéseket kell meghozni.”

(Fotó: Ancsin Gábor/Képszerkesztőség)

A Momentumnál fel vannak készülve arra is, hogy a Fidesz személyesen beléjük fog kötni, ha a kormány fenyegetve érzi majd az olimpia sorsát.

„Én szeretném, hogy felpaprikázzanak bennünket”

- mondta az elnök. „Ha belemennek a karaktergyilkosságokba, ha belénk kötnek, az nagyon össze fogja zárni a közösségünket. Ha üzenhetek a kormánynak, azt üzenem, hogy, na, gyertek nekünk! De a viccet félretéve: ma Magyarországon számolnia kell az embernek azzal, hogy ha politikai üzenettel nyilvánosság elé lép, akkor szét fogják cincálni, felbolygatják a családi hátterét. De ezt le kell nyelni, vállalni kell.

Ha hiszünk abban, amit csinálunk, akkor adni kell az arcunk, és tartani a hátunk. Ez csak így megy.”

A mozgalom vezetői mindenki segítségére számítanak, hogy össze tudják szedni a 138 ezer aláírást. Csütörtöktől több pulttal is megjelennek majd Budapest forgalmasabb terein, de aki nem találkozik velük, az is letölthet egy aláírásgyűjtő ívet a nolimpia.com honlapról, amit aztán kitölthet és kitöltethet a barátaival, majd elküldhet a Momentum postacímére, vagy beviheti a Rózsa utcai irodába.

Közben pénzügyi támogatást is várnak, az olimpia ellenes kampányukra kedd reggelig már 2 millió forintnyi felajánlás érkezett. A támogatások ráadásul teljesen átláthatóak, a honlapon bárki megnézheti monogram alapján az adományok nagyságát. A vezetők elárulták azt is, hogy a legnagyobb adomány, amit egyszerre kaptak, az eddig 200 ezer forint volt.

Úgy gondolják, ha jól szerveződnek, és ügyesen kommunikálnak, a közösségi finanszírozásban nagyon sok lehetőség van, sőt szerintük ez az egyetlen lehetőség arra, hogy egy politikai szervezet valóban független maradhasson. Számítanak a külföldön dolgozó magyarok adományaira is, hiszen a számukra is szeretnének egy olyan Magyarországot építeni, ahová megéri majd egyszer hazatérniük.

„Ami itt van, és amit eddig elértünk, azt mint a tagság rakta össze, tagdíjakból, felajánlásokból és önkéntes munkából. És egy így is van jól. Az nem állapot, hogy egy politikai párthoz odamegy egy milliárdos, hogy tessék itt van ennyi meg ennyi pénz, és mostantól úgy táncoltok, ahogy én fütyülök. Ezt most megmondjuk, hogy mi ilyen felajánlást sosem fogunk elfogadni.”