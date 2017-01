A gyártó szerint a BKK miatt rossz a Széll Kálmán téri óra

Mint ismert, gerillaakcióban ragasztottak oda egy olcsó, de pontosan működő órát a Széll Kálmán tér drága, de rosszul járó órája alá.

Az új órát egy napon belül eltakarították, de az oszlop tetején még mindig tök más idő van.

Fotó: Plankó Gergő

Az óra gyártója, az S39 Hybrid Design Manufacture elérkezettnek látta az időt, hogy megvédje magát a Facebookon. Azt írják, a BKK felel a pontatlanságért:

„Csapatunk az oszlop teljes elektronikus vezérlését alapos meggondolásból egy beltéri vezérlőszobába tervezte, ami jelenleg két külön épületben a metróépületben (BKV) illetve a kiszolgálóépületben (BKK) találhatóak. Az alapozásban le is lettek fektetve az ehhez szükséges kábelcsövek. Azonban minden igyekezetünk ellenére a BKK az egész beruházási időszak alatt nem tudta tisztázni az óra leendő üzemeltetőjének kilétét (BKK vagy BKV), emiatt nem tudta megjelölni, hogy melyik épületben kaphatna helyet az érzékeny vezérlőegység. Arra kértek minket, hogy amíg az üzemeltető jogi személye nem tisztázódik, a vezérlőt magába az oszlopba helyezzük el ideiglenesen. Az oszlop azonban egy rendkívül hegyes geometriájú test, amiben a LED-kijelzőknek és azok működtetéséhez szükséges betápoknak is alig van hely. A vezérlő már csak cipőkanállal fért be, de mivel a tér átadója halaszthatatlan volt, teljesítettük a BKK kérését, abban a hitben, hogy a korábbi ígéreteknek és megbeszéléseknek megfelelően a vezérlés legkésőbb a próbaüzem után 2016 szeptemberében áthelyezésre kerül az üzemeltető cég felségterületén.”

Azt írja az Index, hogy a cég szerint a vezérlés ezután is maradt kint, és a próbaüzem alatt többször újraprogramozták az órakijelzést, hogy az előzetes tervekhez képest (óra-dátum-hőmérséklet) minden oldalon az időt mutassa. A cég szerint az, hogy a kütyüt ki-be rakosgatták az állványban, nem jó karbantartási forma, és mivel alig fér a helyére, így könnyen megsérülhet. A tervezők azt állítják, hogy emiatt sokszor figyelmeztették a BKK-t, de nem kaptak választ. „Tehetetlenek vagyunk a helyzetben” – állítják. (Index)