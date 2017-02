Most azt szivárogtatják a Fehér Házból, hogy Trump véletlenül nevezte ki Steve Bannont főtanácsadóvá

Formálódik Donald Trump elnöki stábja, és még mindig eléggé képlékenyek a hatalmi viszonyok az elnök segítői között, hiszen még nagyon kevesen is vannak, és alig telt el 3 hét Trump beiktatása óta. Az nagyon gyakori, hogy az elnökökhöz közel álló emberek kiszivárogtatnak dolgokat a sajtónak a Fehér Ház és az elnök életéről, ez lehet az elnöki stratégia része is, de lehet eszköz is az elnök tanácsadói közti hatalmi harcban.

Nem tudni, hogy a kettő közül melyik milyen súllyal van jelen a New York Times hosszú hétfői cikkében, amiben a lap a Fehér Házban dolgozó források alapján arról is, hogy Trump stábja most újragondolja a stratégiáját, miután az elmúlt hetekben többször is nagyon mellé nyúltak. Nagy felháborodás követte például az abortuszellenes rendeletüket, és még nagyobb a 7 muszlim ország állampolgárait sújtó beutazási tilalmat, amit néhány napja fel is függesztett a bíróság.

Trump aláír. Jobboldalt Bannon. (Photo by Ron Sachs - Pool/Getty Images)

A cikkhez infókat szivárogtató források a mellényúlások többségét Steve Bannonra, a Breitbart nevű jobboldali-populista propagandaoldal vezetőjére kenik. Bannon még a kampányban csatlakozott Trumpoz, először az egész Breitbartot Trump propagandaújságává alakította, majd ő váltotta Paul Manafortot a kampányfőnöki székben. A beiktatás után pedig Trump főtanácsadóvá nevezte ki, és beültette a legfőbb elnöki nemzetbiztonsági tanácsadószervbe, a Nemzetbiztonsági Tanácsba.

Na, most a New York Times azt írja, hogy

Trump nem tudta pontosan, mit ír alá, amikor kinevezte Bannont.

A cikk szerint az elnök ideges is lett, amiért senki nem mondta el neki, hogy a kinevezés milyen nagy hatalmat juttat Bannon kezébe.

Ebben az az igazán durva, hogy a Fehér Házban már úgy érzik, érdemesebb Bannonra kenni az utóbbi hetek hatalmas bénázásait, még annak árán is, hogy Donald Trumpot komplett hülyének állítják be, aki nincs is tisztában azzal, hogy miket ír alá, majd utólag dühöng.

UPDATE 18.54

Trump a Twitteren reagált a New York Times cikkére, azt írja, hogy az teljes kitaláció.