Leszedték a repülőről a Youtube-sztárt, mert arabul beszélt a telefonján

A 22 éves, New York-i Adam Saleh vicces-átverős videókat posztol a Youtube-ra, és ezzel elég nagy követőbázisra is szert tett. Szerdán azonban a legnézettebb videója az volt, amiben bemutatta, hogyan szállították le egy repülőről az amerikai Delta Airlines munkatársai. Saleh állítása szerint azért kellett elhagynia a gépet, mert felszállás előtt telefonon arabul beszélt az anyjával.



Miután hallották Saleh-t arabul telefonálni, néhány utas panaszkodott a légiutas-kísérőknek, hogy kényelmetlenül érzik magukat, a gép személyzete ezért döntött úgy, hogy lekísérik a felháborodott férfit a gépről.

A Londonból New Yorkba induló járatról le kellett szállnia Saleh barátjának is, akivel együtt utazott.

Saleh azt mondta a Guardiannek, hogy ha repülőn utazik, felszállás előtt mindig beszél néhány szót a 66 éves anyjával, aki csak arabul ért. Szerinte a szerdai hívás sem tarthatott tovább 30 másodpercnél, ezért sem érti, miért zavarta ez a többi utast. A telefonhívás után Saleh a barátjával is váltott néhány szót arabul, majd angolul is, de egy négy sorral arrébb ülő nőt már ez is kiborított, hátrafordult, és azt mondta a párosnak, hogy angolul kell beszélniük, mert különben kényelmetlenül érzi magát.

Később néhány utas védelmébe vette Saleh-t és a barátját, de mások már követelték, hogy szállítsák le őket a gépről.

Mikor a személyzet értesítette a kapitányt, a nő, aki először panaszkodott, azt mondta, hogy a berlini terrortámadás miatt kényelmetlenül érzi magát, ha Saleh arabul beszél, ezért szállítsák le őket a repülőről. Azzal fenyegetőzött, hogy ha Saleh-ék maradnak, akkor ő fogja elhagyni a gépet.

A kapitány ekkor megkérte Saleh-t és a barátját, hogy kint beszéljenek. Saleh ekkor kezdett filmezni a telefonjával.

Később a Delta munkatársai azt mondták nekik, hogy túl hangosak voltak. Miután a gép felszállt, Saleh és a barátja kaptak egyet egy másik légitársaság New Yorkba tartó járatára, de újra végig kellett menniük a biztonsági ellenőrzésen.

A Delta közleményt adott ki az esetről, annyit írtak, hogy két utast le kellett kísérniük az egyik gépükről, mert nagyjából 20 másik utas panaszkodott, hogy kényelmetlenül érzi magát miattuk. (Guardian)

