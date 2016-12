Már 71 áldozata van az oroszországi alkoholmérgezésnek, amit egy eddig azonosítatlan szer is okozott

A metilalkohol mellett egy eddig azonosítatlan szer is okozott halált az irkutszki tömeges alkoholmérgezés során, amelynek eddig 71 áldozata van - közölték csütörtökön kórházi források a TASZSZ orosz hírügynökség jelentése szerint.



A TASZSZ értesülése szerint az ismeretlen anyag 37 ember halálát okozta. A korábbi jelentések szerint a mérgezést egy Bojarisnyik (galagonya) elnevezésű, 93 százalékban szeszalapú fürdő-testápoló elfogyasztása okozta, amelyet az illegális gyártás során etilalkohol helyett metilalkoholból készítettek.

Vladimir Smirnov / Sputnik

Emellett az egyik áldozat, egy nő nem testápoló, hanem hamisított vodka fogyasztásába halt bele. A szibériai nagyvárosban összesen 117 ember szenvedett alkoholmérgezést.



- Irodalmi kitérő -

Azt amúgy eddig is lehetett tudni, hogy Oroszországban nagy hagyománya és piaca van az illegálisan készített, mindenféle kozmetikumokból és egyéb szerekből összeütött alkoholféléknek. Talán semmi nem mutatja ezt be olyan mélyen, mint Venegyikt Jerofejev 1977-ben megjelent nagyszerű kisregénye, a Moszkva-Petuski, amihez képest a Félelem és reszketés Las Vegasban tényleg inkább az Egy magyar nábobra emlékeztet.

Íme egy kedvcsináló részlet az egyik koktélról, de érdemes az egészet elolvasni:

"Most a legutolsó és a legjobb receptet ajánlom figyelmetekbe. Ahogy a költő mondja: „Minden kitüntetést felülmúl a munkával szerzett dicsőség.” Figyelmetekbe ajánlom a „Szuka bele” nevű italt, amely minden mást túlszárnyal. Ez már szinte nem is ital, hanem a szférák zenéje. Mi a legnagyszerűbb dolog a világon? Az emberiség felszabadításáért vívott harc. De van, ami még ennél is nagyszerűbb (jegyezzétek csak le): 1 dl zsiguli sör, 0,30 dl „Szadko, a gazdag vendég”, sampon. 0,7 dl korpásodás elleni hajszesz, 0,25 dl fékolaj, 0.08 dl „BF” ragasztó, 20 g rovarirtó. Mindezt szivardohányon kell pihentetni egy héten át. Egyébként kaptam olyan leveleket, amelyekben a pihent agyú olvasók azt ajánlották, hogy az így kapott párlatot még szitán is át kell szűrni. Vagyis átöntöd a szitán, és aztán szépen lefekszel aludni... Na, azt már csak az ördög tudja, hogy mi lesz így belőle, különben is az effajta kiegészítések és javítások azt bizonyítják, hogy kitalálójuk képzelete gyönge, gondolatai pedig nem szárnyalóak; hát ez az ostoba javítások oka... Így tehát felszolgálhatjuk a „Szuka belé”-t. Az első csillag megjelenésétől kezdve nagy kortyokban kell fogyasztani. Már két borospohár koktél elfogyasztása után olyan átszellemültté válik az ember, hogy odamehet hozzá bárki, másfél órán át köpködhet úgy a pofájába, hogy meg se mukkan."

- Irodalmi kitérő vége -

Az ügyben indított büntetőeljárás során 12 embert őrizetbe vettek, és két illegális üzemet bezártak a hatóságok. A történtek miatt Irkutszkban, majd az egész megyében is rendkívüli állapotot hirdettek ki. Ennek keretében betiltották a metilalkoholt tartalmazó és a potenciálisan veszélyes szesztartalmú készítményeket.

1500 elárusítóhelyen 6500 liter alkoholos szert foglaltak le. A helyszínre érkezett Szergej Basztrikin, a bűnügyekben eljáró orosz szövetségi Nyomozó Bizottság (SzK) vezetője is.

Közben az illetékes orosz hatóságok több szibériai régióban végeztek ellenőrzéseket, és ezek során több száz olyan elárusítóhelyet tártak fel, ahol szeszes italokat helyettesítő szereket, köztük kozmetikumokat és ételkiegészítőket forgalmaztak. A burjátföldi, Bajkálon túli, Tuva és Kemerovo megyei rendőrség közlése szerint több mint 7 ezer liter alkoholtartalmú terméket koboztak el. Aman Tulejev, Kemerovo megye kormányzója elrendelte a Bojarisnyik fürdő-testápoló szer kivonását a forgalomból.

A megyéhez tartozó Kuznyecki-medencében az idei év első kilenc hónapjában több mint 2300 esetben mutattak ki szeszes italt pótló szerek által okozott alkoholmérgezést, amely 391 ember halálát okozta. A 2015. év azonos időszakában ugyanott 2711 mérgezés történt, melynek következtében 499 ember veszítette életét.

Vlagyimir Putyin elnök szerdán arra utasította az orosz kormányt, hogy szigorítsa meg a 25 százaléknál magasabb alkoholtartalmú italok, kozmetikumok és más folyadékok, valamint az etanol tartalmú gyógyszerek gyártására és árusítására vonatkozó előírásokat. A moszkvai egészségügyi tárca ezzel párhuzamosan a szesztartalmú szerek automatából való árusításának betiltását kezdeményezte. (via MTI)