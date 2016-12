Mészáros Lőrinc horvát focicsapatának legnagyobb támogatói a hazai közbeszerzéseken felhízlalt magyar cégek

Februárban lett a horvát első osztályú labdarúgóklub, az NK Osijek többségi tulajdonosa a világ alighanem leggazdagabb gázszerelője, Mészáros Lőrinc.

A felcsúti csapat tulajdonosának határon túli terjeszkedése korábban leginkább az erdélyi labdarúgó akadémiák támogatásában volt tetten érhető. A magyar állam is támogatta a csíkszeredai utánpótlásnevelést már korábban egymilliárddal, Mészáros Lőrinc is adott 300 milliót ehhez, amiért a város díszpolgárává is avatták. Az erdélyi akadémia szakmai partnere a Puskás lett, vinnék is Felcsútra a legtehetségesebb gyerekeket.

Az államtól az év végi elképesztő pénzszórásban kapott újabb egymilliárdot a csíkszeredai akadémia, de ugyanennyi jutott a magyar adófizetők pénzéből a Mészáros tulajdonában lévő eszéki utánpótlásközpontnak is.

De nemcsak az állam nyúl a zsebébe, ha meg kell segíteni Mészáros horvátországi klubját. A felcsúti milliárdos cége, a Mészáros és Mészáros a legnagyobb szponzor, de ott van a magyar közbeszerzési értesítőben a nyertesek között sűrűn felbukkanó több cég is.

A Duna Aszfalt lett a közbeszerzések új Közgépe Simicska Lajos gecizése után, ami megszámlálhatatlanul nyeri a milliárdos megbízásokat. A cég vezetője, Mészáros barátja, Szijj László. Van közös vállalkozásuk is, egyebek között egy horvátországi ingatlanos cég. A Mészáros és Mészáros építi Szijj Gellért-hegyi luxusvilláját is.

Mészáros Lőrinc lányának férje Szíjj egyik leányvállalatában, a Magyar Építő Zrt-ben ügyvezető. Természetesen ez a cég is gyakran nyer közbeszerzéseket és meglepő módon támogatója is az eszéki klubnak.

A másik szponzor, a West Hungária Bau is bőven számolhatja a közbeszerzésekből származó milliárdokat. Paár Attila érdekeltségébe tartozik. A győri építőipari vállalkozó több céget is átvett a miniszterelnöki vő Tiborcz Istvántól, többek között az Elios Zrt-t és a PBE Építőt is. Tiborcz aztán idén ősszel bevásárolta magát az állami tendereken nagyon sikeres WHB csoport ingatlanos cégébe.

M, mint Mészáros és Mészáros. Fotó: NK Osijek/Facebook

De nyer-e közbeszerzéseken a TRSZ? Ez nem kérdés, ott vannak a fehérvári stadion építésében, az Esztergom-Budapest vasútvonal korszerűsítésében, a csornai elkerülőút kivitelezésében. Bőven helye van az eszéki szponzorok között.

A mostani mezen is ott vannak már, de a napokban bemutatott, jövő évin is. Jobb kéz: WHB, bal kéz: Magyar Építő, hasfalon Mészáros és Mészáros, deréktájon Duna Aszfalt, fenéken TRSZ. Helyi támogatóból csak az Osjecko sör került fel a mezre.

És hogy miért jó Mészárosnak a horvát focibiznisz? Mert Felcsútról nem tudnak jól eladni játékosokat. Úgy persze végképp nem, ahogy Orbán kedvenc ifijátékosával Kleinheisler Lászlóval kiszúrtak, de amúgy sem indult be a játékosexport.

Maga Mészáros Lőrinc mesélte el a legendás videóinterjúja után egy már kötetlenebb beszélgetésben, hogy a magyar focisták nemzetközi megbecsültsége alacsony, piaci értékük meg se közelíti a horvátok vagy a szerbek szintjét. Horvátországból ez talán jobb megy majd.

Magyar közpénzekből és közbeszerzésekből nyereséggé transzformált, majd támogatásként Eszékre jutó pénzben nincs hiány. Felcsúton már amúgy sincs mire költeni, miután a kis tavacska is elkészül a Puskásnak jutó 26 milliárdból.