22 ezer forint alatt ígér közvetlen járatokat New Yorkba egy norvég repülőtársaság jövő nyártól

A fapados Norwegian jövő nyártól dobná be ezt a lehetőséget az európai piacra, és ezzel rögtön a legnagyobb légitársaságokkal vetélkednének, hiszen ennyiért jelenleg nagyon nehéz óceánon túli jegyekhez jutni.

Nem is kéne Norvégiába eljutni az induláshoz, a tervek szerint a skót Edinburgh-ból és az írországi Cork és Shannon reptereiről indulnának a járatok, melyekre hatvan font alatti, azaz jelenlegi árfolyamon számítva 22 ezer forint alatti áron is lehetne már jegyet kapni.

A vállalat azt állítja, hogy költséghatékony repülőknek köszönhető a nyomott ár, illetve annak, hogy a kisebb New York-i reptereket céloznák be. Szóvivójük szerint a végleges tervek ugyan még jelenleg is csak készülnek, de az már látszik, hogy a kisebb amerikai repterekkel való együttműködés révén erős árakkal tudnak majd előállni. (Guardian)