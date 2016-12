David Cameron állítólag NATO-főtitkár lenne

Csütörtökön jelentek meg a brit sajtóban olyan értesülések, a brit miniszterelnök, Theresa May kijárhatja a NATO főtitkári posztját elődjének, David Cameronnak. Délutánra a kormány próbálta tompítani a kedélyeket, hogy még semmiféle döntés nem született arról, hogy ki lesz a brit jelölt a posztra, de persze ekkor már mindenki erről beszélt.

Jelenleg az egykori norvég miniszterelnök, Jens Stoltenberg tölti be a szövetség vezetői tisztségét, várhatóan legalább 2018-ig. De ilyenkor már bőven beindul a lobbizás, hogy ki követhesse, és jelentések szerint Cameron próbál esélyes helyzetbe kerülni.

A jelölés jól jöhet Nagy-Britanniának is, hiszen az EU-ból történő kilépés után az elemzések szerint Cameron jelölésével jelezhetnék, hogy befolyásos embert szánnak a posztra és továbbra is aktív szereplők akarnak maradni Európa védelmében.

Ideje szólnak már a találgatások arról, hogy mi lesz Cameron sorsa, aki nem csak a miniszterelnöki posztot, de képviselői helyét is otthagyta idén nyáron, a brexit megszavazása után. Állítólag több befolyásos nemzetközi szervezet vezetőségében is felmerült a neve, többek között fejlesztéspolitikai területen.

Ehhez képest is komoly megbízás lenne a NATO vezetése, de ehhez nem csak párttársának, Maynek a beleegyezésére van szüksége, hanem az európai vezetők támogatására is. Akik közül többen viszont állítólag bosszúsak, mert úgy érzik, Nagy-Britannia kilépéséről végtére is Cameron tehet, amiért belevitte országát a népszavazásba, majd amiért félszívvel vezette csak a maradás-kampányt.

Egyes kormányzati források szerint pedig eleve rosszak Cameron esélyei, mert külpolitikai döntései nem váltak be miniszterelnökként. Elég csak arra gondolni, hogy támogatta a Moammer Kadhafi megdöntésére indított katonai akciót Líbiában. (Daily Mail, Guardian)