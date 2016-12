Kína kivégzi a civil szektort

A központi hatalmat megerősítendő Kínában január elsejétől, mindenféle türelmi időszak nélkül hatályba lép a civil szervezetek működését szabályozó új törvény. Ez alapján a kínai civil szervezeteknek rendszeresen és részletesen be kell számolni terveikről a rendőrségnek. Továbbá támogatást csak államilag engedélyezett szponzoroktól fogadhatnak el.

Az engedélyezett szponzorok listáját viszont csak a múlt héten tették közzé, ezzel garantálva, hogy pár kivételtől eltekintve a Kínában működő több ezer külföldi non-profit szervezet egyike se tudjon megfelelni a törvényi előírásoknak. És mert türelmi időt sem adtak, így ezek működése január 1. után törvénytelennek minősíthető. Olyan szervezeteké is, mint a Greenpeace, az Oxfam, vagy a Ford Foundation.

A helyzetre reagálva a Financial Times értesülései szerint már több külföldi szervezet is kínai tevékenysége leépítésén gondolkozik, vagy ideiglenesen felfüggeszti működését. (Via FT)