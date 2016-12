Duterte szerint a Vatikán ölte meg Jézust

Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnök, a frappáns válaszok nagymestere egy karácsonyi partin visszavágott a katolikus egyháznak, ami azért kritizálta, hogy a drogellenes háborújában mindenféle hivatalos eljárás nélkül tömegesen gyilkolják a vélt vagy valós kábítószerezőket a Fülöp-szigeteken.

Duterte beszédet mond egy tokiói gazdasági fórumon október 26-án (Fotó: Kazuhiro Nogi / AFP)

Duterte válasza a kritikára az volt, hogy a Vatikán semmit sem tett az ország kábítószereseiért, csak a pénz gyűjtötte. A Philippine Start szerint azt mondta:

„Azt mondjátok, Duterte gyilkos. Ti, papok, ti engem hibáztattok drogfüggők ezreinek halála miatt, még azoké miatt is, akik kórházakban haltak meg, miattuk is engem hibáztattok. De ti vagytok azok, akik megölték Krisztust!”

Ezután azt mondta, az „Iglesia ni Duterte” (Duterte Egyháza) olyan lenne, hogy nem tiltana semmit, akár öt feleséged is lehetne, viszont vállalnod kellene a felelősséget a problémáidért. Duterte beismerte, hogy szarkasztikus, de csak mert az aranyat szem előtt tartó egyház papjai képmutatóak. Arról is beszélt, hogy Istenben és Allahban is hisz, de a szervezett vallásban nem, mert az csak a pénzről szól.

A tömeggyilkos, valószínűleg elmebeteg Duterte azt is mondta, a katolikus vallás egy hitvány vallás, és ideje megmutatni a történelmét, majd arról beszélt, hogy Leó pápa gyereket nemzett, és még a saját gyerekével is szexelt. (RT via Yahoo)