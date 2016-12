Hát mit tettél te a turmixodba?! – A Vizoviczki-nyomozás legröhejesebb telefonlehallgatásai

Idén több cikk is megjelent a 444-en a Vizoviczki-ügyről. Azok a cikkek kizárólag a Vizoviczki-birodalom komoly oldalát mutatták, hogy ki kivel tartott fenn politikai kapcsolat, milyen cégeket tulajdonol meg hogy melyik önkormányzattól mennyiért vett ingatlanokat.

A félelmetes és erős Vizoviczki-birodalom dolgozóinak is megvannak azonban a maguk problémái, és még ha néha-néha le is fizetnek vagy megvernek pár embert, végső soron ők is ugyanolyan emberek, mint bárki más. Hétköznapi problémákkal próbálnak hétköznapi módokon szembenézni. Fosnak a romlott fehérjétől, nem értenek rendesen szót a feleségükkel, szeretnének többet keresni és gyakran beszélgetnek a magyar fociról.

Ilyen beszélgetésekből választottunk ki néhányat.

Schmitt Pál

Mindenki emlékszik arra, amikor kirobbant Schmitt Pál plágiumbotránya? Na, abban az időben fokozottan védték a rendőrök a köztársasági elnököt, és annyira el voltak ezzel foglalva, hogy a még a Vizoviczki-féle kapcsolattartóikkal sem tudtak találkozni.

Elvágták a gázcsövet :(

Még Vizoviczki embereinek szomszédságában is szoktak építkezni, és van úgy, hogy elvágják a gázcsövet. Ebben a beszélgetésben Vizoviczki egyik magas rangú beosztottját hívja a felesége, hogy beszámoljon a gázcső sorsáról, de néha ez sem olyan egyszerű.

Hát mit tettél te a turmixodba?!

Az izmos testért is meg kell szenvedni.

A dicséret, amire Egervári Sándor mindig is várt

Köszönjük, kapitány úr!

Mintha Ionesco rendezné

Én Los Angelesben szoktam bulizni

Ez hosszú, de sokat elárul a vendéglátás helyzetéről. Itt Vizoviczki egyik üzletvezetője, a D-nek is becézett V. beszélget az egyik legfontosabb VIP-vendéggel, a milliárdos A-val.