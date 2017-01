RENDKÍVÜLI HÍREINK: Egy szakértő igazat mondott az M1-en a kormány adócsökkentéséről

Lassan két éve már, hogy a kormányzati médiagépezet teljesen bedarálta az M1-es csatornát, és egész napos hírcsatornát csinált belőle, amit nem igazán akarnak nézni a magyarok. Ez alatt az idő alatt szinte minden magyar tévénéző megtanulta, hogy ha az M1-re kapcsol, ott mindig a vegytiszta kormánypropaganda fogadja. Bármit is csináljon a kormány, annak az M1-en mindenki nagyon örül, a kormányzati korrupciós ügyekről a csatorna soha nem számol be, az örülés mellett fennmaradó időben pedig többnyire migránsokkal riogatnak.

Pont ezért olyan furcsa az a január 1-i élő adás, amiben Angyal József adószakértő beszélt a kormányzati adócsökkentésekről.

Az elején a műsorvezető pozitívan vezeti fel a hírt: idén áruk és szolgáltatások is olcsóbbak lesznek, majd elkezd beszélni a szakértő, aki enyhén szólva nincs elragadtatva.

El is kezdi sorolni, hogy az intézkedéseknek hosszú távon nem lesz sok hatásuk, hogy január után a fogyasztók valószínűleg nem fognak sokat érezni az árcsökkenésből, hogy a szabályok több esetben is bizonytalanabbá teszik a jogi helyzetet egyes ágazatokban, és hogy az adóhatóság szakmailag is megkérdőjelezhető, logikátlan állásfoglalásokat ad ki.

Az élő adásban műsorvezető többször próbálja menteni a helyzetet, a szakértő szavába vágva ábrákat mutogat arról, hogy mi mennyire csökken, de ezekre mindre megvan a szakértő válasza.

Nézze, aki teheti, tényleg kuriózum az ilyen adás az M1-en.