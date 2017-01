110 millió forinttal emelte a Népszava kiadójának tőkéjét Puch László cége

Puch László, akit a magyar média általában „az MSZP legendás pénztárnokának” szoktak nevezni, de olyan régen volt már ő az MSZP legendás pénztárnoka, hogy senki nem emlékszik már, mit jelent pontosan ez a titulus. Legyen elég annyi, hogy Puch László egy gazdag MSZP-s vállalkozó. Puch Bécsben bejegyzett cége, a 70 ezer euró jegyzett tőkéjű Horizont Handels und Industrie AG tavaly megvette a Népszavát és a Vasárnapi Híreket kiadó XXI. század Média Kft-t a korábbi tulajdonos Geomédia Zrt-től.



Puch most a hvg szerint 110 millióval emelte a XXI. század Média Kft. tőkéjét.

December végén a vállalkozó már beszélt arról, hogy komoly tőkeinjekciót tervez a médiabirodalmába, azt várja ugyanis, hogy a Népszabadság beszántása után a Népszava példányszáma megnövekedik és a lap szerepe komolyan megnő. Az utóbbi hónapokban ez a jóslat nagyjából be is jött, a Népszava példányszáma 50 százalékkal nőtt, igaz, nem is volt túl magas a bázisérték. (hvg.hu)