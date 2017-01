Bezárt a mozi a budai MOM Parkban is (FRISSEBB: Újra kinyitott!)

„Technikai okok miatt a pláza nem engedte, hogy kinyissunk” -

tájékoztatott a Cinema City információs vonala, miután olvasói jelzést kaptunk, hogy a budai MOM pláza mozija ma zárva találtatott.

Sajnos ennél többet nem tudtunk meg a bezárás okairól, mindössze annyit mondott a diszpécser, „néhány nap múlva” újra nyitnak.

Próbáltuk elérni a Cinema City PR- és marketingfőnökét, de nem vette fel a telefont.

Update, 18:19 (A Cinema City közleménye): Ezekben a pillanatokban mégiscsak kinyitott a MOM Parkban a mozi, és a jövő hét szerdájáig, egészen biztosan üzemelni is fog, közölte a 444-gyel a Cinema City pr- és marketingigazgatója, Buda Andrea.

Buda elismerte, hogy a mozi valóban bezárt, mert a két cég (pláza és moziüzemeltető) nem tudtak egymással megállapodni, de most, hogy híre ment a dolognak, kinyitottak a termek.

Hogy marad-e a MOM-ban a Cinema City, az pedig a jövő zenéje, tárgyalások folynak erről.

Update, 22:09 (A MOM Park közleménye): A MOM Parkban 2017. január 23-ig zavartalanul működik a Cinema City, ezt követően azonban üzemeltetőváltásra kerül sor. A mozi üzemeltetését egy nemzetközi cég veszi át, mely hazánkban eddig nem volt jelen.

Az egyedülálló vásárlási vagy épp gasztronómiai élmények mellett természetesen a mozi is elengedhetetlen része a bevásárlóközpontnak, ezért döntött úgy a MOM Park, hogy ezen a téren is igazodnak a nemzetközi trendekhez, hogy különleges környezetben, exkluzív filmélményt nyújthassanak. A technikai megújuláson túl az eredeti nyelven vetített filmek továbbra is nagy hangsúlyt kapnak.

A munkálatok 2017. január 23-át követően kezdődnek, a további részletekről és az újranyitásról hamarosan bővebb tájékoztatást ad a MOM Park.

Hasonló körülmények között zárt be szeptemberben a Mammut pláza mindkét mozija is, amiket szintén a plázamozik területén monopóliumhelyzetben lévő Cinema City üzemeltetett.

Bár akkor azt állította a Mammut, hogy december közepén új üzemeltetővel újranyitnak, ám ez azóta sem történt meg, még az új üzemeltető nevét sem árulták el.

Most az információs vonalon azt állították a 444-nek, az országban egyedülálló, 4K-s vetítővel fekvőmoziként nyitnak újra január közepén vagy végén.