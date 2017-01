Több mint kétezer év után lemond sómonopóliumáról a kínai állam, a jövőben a termelők maguk is forgalomba hozhatják terméküket. A történelmi időkben a só az államok fontos bevételi forrása volt - a középkori magyar történelmet tanulmányozók ezzel alaposan tisztában lehetnek. De míg Európában az újkorban már megtörték a sómonopóliumot, Kínában a feudális állam bukása, majd a kommunisták 1949-es hatalomra kerülése után is fenntartották.

De annyira, hogy még a 21. században is ítéltek el embereket azért, mert sót mertek árulni.

A kínai vezetés most nemcsak a monoplóliumról, hanem a központi ármeghatározásról is lemondott. A termelők a jövőben a termelési költségeik, a termék minősége, és a kereslet-kínálati viszonyok alapján maguk határozhatják meg az árat. Persze nem lesz teljesen szabad a piac, a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság közleménye szerint a hatóságok "biztosítani fogják az alapvető árstabilitást". (Via FT)