Pánik: lassabban csorognak a tao-pénzek Felcsútra, mint tavaly

A tao-keret felét sem sikerült feltölteni január elejére Felcsúton a Figyelő szerint. Valami történhetett a magyar cégekkel, mert sokkal kevesebb pénz folyt be a miniszterelnök csapatához, mint tavaly. Márpedig ha nem javul a helyzet a Fejér megyei kis falu nem tudja megépíteni az új sportcsarnokát.

Pedig a lap szerint nem indult olyan rosszul a decemberi pénzgyűjtés a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványnál (FUNA), csakhogy aztán karácsony előtt mintha elapadtak volna a források. Idén az MLSZ 2,93 milliárd forintos keretet hagyott jóvá a Puskás Akadémiának, azaz ennyi pénznek kellett volna befolynia a tao-pénzekből, aminek az a lényege, hogy a felajánló cégek nem az államnak fizetik be az adott összeget, hanem felajánlhatják a a kedvenc sportszervezetüknek.

A Felcsút ebből a közel 3 milliárdos támogartásból akarta befejezni a megkezdett sportcsarnok és az ahhoz kapcsolódó tereprendezést, aminek része volt egy kerti tó is. De 57 millióból fűnyírókat, 23 millióból pedig labdákat is vettek volna.

Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

A Figyelő szerint a pénz nem gyűlik olyan ütemben, mint ahogy azt várni lehetett volna a miniszterelnök csapatánál. A Felcsút 2016-ban is december 8-án kapta meg az MLSZ jóváhagyó nyilatkozatát,