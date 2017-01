A hős bicskei rendőrök terrorveszélyt hárítottak el Orbán házánál a német tévéstáb zsebeinek kipakolásával!

Minden szempontból kifogástalannak találták a bicskei rendőrkapitányság munkatársainak szeptemberi felcsúti intézkedését a Hadházy Ákos LMP-társelnök panaszát kivizsgáló rendőrök. Hadházy azután tett panaszt, hogy tavaly ősszel a bicskei rendőrök Orbán Viktor felcsúti házának közelében igazoltatás címén kipakolták az ő és a vele tartózkodó, három fős német tévéstáb tagjainak zsebeit.

Hadházy az EU-támogatásból épült, Orbán Viktor telkének aljában futó kisvasutat és a miniszterelnöki lakkal szemközti Pancho Arénát akarta megmutatni a német RTL stábjának, de a Pancho Aréna éber biztonsági őrei rájuk hívták a rendőröket.

Akik aztán beleadtak apait-anyait a gyanús elemek személyazonosságának megállapításába. A rendőrség Hadházy panaszát elutasító döntésének indoklása szerint teljes joggal, mert

éppen 3-as (közepes) terrorfokozat volt elrendelve az egész országban;



a Pancho Aréna biztonsági őrei szerint a tévések nyomogatták Orbán kertkapujának kilincsét, ami egyértelműen terrorveszélyes cselekedet;



arról nem is beszélve, hogy a németek külföldiek (német állampolgárok) voltak;



Márpedig az köztudott, hogy a külföldiek között terroristák is lehetnek, legalábbis a kormány az ősszel milliárdokat költött plakátokra, amik ezt az üzenetet sulykolták.

Ezek után tulajdonképpen mindegy is, hogy a három külföldi német és Hadházy határozottan tagadta, hogy nyomkodták volna a kilincset, pláne, hogy erről felvételt is készítettek volna, ahogy azt a tanúk állítják. Az Orbán Viktor alapította Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány alkalmazásában álló tanúk elmondásából amúgy az a nagyon is életszerű helyzet rajzolódik ki, hogy Hadházy és a külföldi német állampolgárok hosszú perceken át nyomkodták terrorveszélyesen a kilincset, mert elmondásuk szerint

egyikük megfigyelte a cselekményt és szólt a másiknak, aki telefonált a rendőröknek, közben a harmadik tanú kamerán keresztül figyelte az eseményeket, amit egy negyedik tanú is megfigyelt, aki rádión értesítette az ötödik tanút, hogy az is láthassa, hogy több személy nyomkodja a kilincset.

Az igazságot könnyen tisztázhatná a tanúvallomásokban is többször említett biztonsági kamera felvétele, de sajnos az már nem volt meg a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványnak, amit Orbán Viktor alapított.

A panaszt elutasító végzés szerint Hadházyék amúgy hálát adhatnak az égnek, hogy Hadházy állításával szemben az intézkedő rendőrök nem motozták meg őket, csak a ruházatukat vizsgálták át. A motozás során ugyanis még testüregeiket is átvizsgálhatták volna. (Via Index)