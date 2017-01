Zimbabwe eladott 35 elefántot Kínának

Beismerte a zimbabwei kormány, hogy december 23-án

eladott harmincöt elefántot Kínának.

A kabinet indoklása szerint kellett a pénz, muszáj volt megválni az állatoktól, sőt, a kormány szerint az is elképzelhető, hogy az ország több millió dollárt érő elefántcsont-készleteinek eladása is napirendre kerül. Persze azt, hogy mennyit kaptak a 35 ormányosért, nem árulták el.

Korábban állatvédő aktivisták számoltak be arról, hogy az elefántokat repülőgéppel szállították el Kínába. Az ország vadgazdálkodási hatósága szerint 36 ezernél is több elefánt él az országban. A Zimbabwe kormánya szerint az eljárás során betartották a nemzetközi szabályokat. Hozzátették, korábban már Európába és az Egyesült Államokba is adtak el más állatokat. (AP)