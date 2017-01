24 órás metrósztrájk kezdődött Londonban

A londoni metró térképe és egy tipikus állomása.

Két közlekedési a szakszervezet is sztrájkot hirdetett vasárnaptól hétfő estig Londonban - a metróhálózatban dolgozók ezzel tiltakoznak amiatt, hogy a városi közlekedést szervező Transport for London (TfL) az évek során egymás után zárja be a jegypénztárakat.

A sztrájk vasárnap este 6-kor elkezdődött, és hétfő 7 előtt nem ér véget - számos állomás nem üzemel majd a nap folyamán, de egyelőre a TfL sem pontosította, hogy milyen korlátozásokra kell számítani. Legalább 4000 állomáson és pénztárban dolgozó alkalmazott függeszti fel a munkát.

Az elektronikus jegyárusító automaták miatt folyamatosan leépíti a jegyforgalmazással foglalkozó munkatársakat, akik közül már 838-at küldtek el a cégtől.

A vállalat azzal védekezik, hogy egyre kevesebben veszik igénybe a jegypénztárakat, mióta gépből is meg lehet vásárolni a jegyeket, bérleteket, és az elektronikus bérletek feltöltése csak egy mozdulat az utasoknak. A modernizációnak kösznöhetően évente 50 millió fontot - mintegy 18 milliárd forintot - spórol meg a TfL.

A szakszervezeteket ez persze nem hatja meg: ők azzal érvelnek, hogy a leépítések már az utasok testi épségét veszélyeztetik, miközben a közlekedési vállalat eközben több száz új embert tervez felvenni, akik az állomásokon dolgoznak majd.



A hétfő mindenesetre kínkeserves napnak ígérkezik a londoni metróhálózaton, amit átlagosan 4 millió ember vesz igénybe naponta (Evening Standard)