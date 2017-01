Egyre komolyabb gond a villamosvezető-hiány a BKV-nál

Villamosvezetői képzésre csábító kampányt indít ismét a BKV, írja a Világgazdaság. A közlekedési cég szerint az autóbuszsofőrökhöz hasonlóan villamosvezetőkből is hiány van. Miközben a havi két-három nyugdíjba vonulót is pótolni kell, a növekvő forgalmi elvárások miatt is új munkaerőt igényelnek.

Hogy hány villamosvezető hiányzik a rendszerből és, hogy mennyien jelentkeznek képzésre, nem árulta el a BKV. A féléves képzés nem támaszt túlzott követelményeket a jelentkezőkkel szemben: már nyolc általánossal is be lehet ülni a villamos elejébe. A Világgazdaság úgy tudja, hogy jelenleg 880 villamosvezető dolgozik a BKV-nál, akik átlagosan, túlóra, korpótlék és egyéb juttatások nélkül, havi bruttó 240 ezer forintot, azaz kb. 160 ezer nettót keresnek.