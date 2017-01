„Most már elegem van ebből a macerálásból! Hozzatok egy csomagot, aminek meghalt a címzettje!" – e szomorú mondat pénteken hangzott el, egy fővárosi postahivatalban.



Mint korábban megírtuk, a tavalyi karácsony nagyon megviselte a Magyar Postát, az állami vállalat nem tudott megbirkózni a rengeteg csomaggal és a nyugdíjasoknak küldött Erzsébet-utalványokkal. Januárban sem érkezett még meg sok karácsonyi ajándék.

Erzsébetvárosban a helyzet még az országosnál is rosszabb, számoltak be olvasóink. Ott ugyanis a 60 évnél idősebb kerületi polgárok még egy ajándékcsomagot is kaptak az önkormányzattól, amit szintén a postának kellett volna kivinnie. A csomag többek között baracklekvárt, pudingport, kávét, teát és kekszet is tartalmaz.

Sokan nem voltak otthon, amikor a postás jött a csomaggal, és ők az értesítőikkel mentek a postára, ahol a múlt hét végére már idegbeteg hangulat uralkodott.

Olvasónk tapasztalata szerint: „Az idegösszeomlás határán vannak az alkalmazottak; nem bírják a nyomást, amit többek között a nyugdíjasoknak küldött önkormányzati karácsonyi ajándékok okoznak. Azt a nyugdíjast, akinek nem találják a csomagját, hosszan várakoztatják, majd a reklamálás hatására más valaki kézbesíthetetlen csomagját nyomják a kezébe."

A címzett ismeretlen, illetve a címzett elhunyt értesítéssel visszajött csomagokat adják ki annak, akinek a saját csomagját nem találják.

Az önkormányzat azt üzeni egyébként, hogy aki nem kapta meg postán a csomagját, az menjen a Klauzál téri ügyfélszolgálatra, és ott 13-ig még kap egyet (Akácfa u. 42-48., Klauzál téri Vásárcsarnok, I. emelet).