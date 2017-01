Új, minden eddiginél egyszerűbb fegyverrel támadna az ISIS

"Ez egy gyors megoldás bárkinek, aki csatlakozni szeretne az igazságos terror kampányához" - vezeti be legújabb javaslatát az ISIS havonta megjelenő magazinja, a Rumiyah legfrissebb számában. Bár a terrorszervezet ezidáig se bonyolította túl a támadásait - a lőfegyveres ámokfutás sem túl tervezésigényes, hát még a kamionnal tömegbe hajtás -, most még egyszerűbb, még könnyebben kivitelezhető terrormódszereket javasolnak.

"Pár könnyen beszerezhető alapanyaggal bárki képes egy egész nemzetet terrorizálni" - írják. Való igaz, gyúlékony anyagokat tényleg elég egyszerű beszerezni, még a legvadabb diktatúrákban is. Márpedig az új taktikához csupán ennyire, illetve még egy gyufára van szükség.

A terroristák most gyújtogatásokkal készülnek terrorizálni a nyugati népességet.

"A történelem során egészen napjainkig a gyújtogatás komoly szerepet játszott a modern gerillahadviselésben, ahogy a magányos terrorakciókban is. Az ilyen támadások városok, lakókerületek, köztulajdon, magántulajdon és kormányzati tulajdon megsemmisítésére is alkalmasak, ahogy nagyszámú ember megölésére is" - érvelnek a szerzők a "Gyújtogatás" című vezércikkükben.

A cikk szerint a gyújtogatás ellen rendkívül nehéz védekezni, hiszen nagyon könnyű beszerezni hozzá bármi szükséges eszközt. "A sikeres támadáshoz nincs szükség másra egy nagy adag benzinnél" - írják. Ráadásul a benzin beszerzése sem kelt gyanút, vagy ha mégis, akkor a lap szerint elég azt hazudni, hogy a fűnyíróhoz kell.

A szerzők emellett azt tanácsolják, hogy a gyújtogató a gyújtogatás előtt festékszprével vagy örökfilccel hagyjon üzenetet, egyértelműsítve, hogy terrortámadás történt. (Via The Daily Beast. Címlapképünk, amely egy budapesti háztüzet ábrázol, csupán illusztráció. MTI Fotó: Mihádák Zoltán)