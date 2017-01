Andy Vajnáék nem hívhatják a Chili TV-nek a főzőcsatornájukat

Miután Andy Vajna tévéje elindította a Chili TV nevű főzőcsatornáját, az AMC Networks Central Europe Kft. beperelte a TV2-t, mivel az elnevezés túlságosan hasonlított a TV Paprikára. Arra hivatkoztak, hogy a Chili TV és a TV Paparika védjegyeket könnyen össze lehet téveszteni, és a néző könnyen azt hiheti, hogy a TV Paprikát nézi, miközben a Vajna-féle Chili TV-t megy.

Arra kérték a Fővárosi Törvényszéket, hogy ideiglenes intézkedés keretében tiltsa el a TV2-t a Chili TV megjelölés használatától „és a chilitv.tv internetes oldalon történő reklámozásától és a chilitv.tv domain név használatától”.

A törvényszék végül ideiglenes intézkedéssel megtiltotta a névhasználatot, így a TV2-nek januárt 4-től nem lenne szabad használnia a nevet. A végzés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtandó.

A Comment:com blognak azonban sikerült kiderítenie, hogy a csatorna ennek ellenére továbbra is ezt a nevet használja. A védjegybitorlási per is hátravan, és a mostani döntés ellen is lehet fellebbezni.